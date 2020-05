L’Abruzzo è la regione più fornita: la quota arriva a 12,04. Da oggi riaprono in (quasi) tutta Italia

Oggi riaprono le palestre in Italia dopo una lunga attesa. La fase 2 per le palestre inizia in ritardo rispetto ad altri esercizi perché in questi luoghi ci può essere un maggiore contatto fisico. Si riparte ovunque, tranne che in Lombardia (dove sia palestre che piscine rimarranno chiuse almeno fino al 31 maggio) e la Basilicata (dove saranno chiuse fino al 3 giugno).

La riapertura di palestre e piscine è permessa in base al decreto firmato il 17 maggio dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha allentato le restrizioni in vigore fino a quel momento a causa del coronavirus. Il decreto ha permesso inizialmente la riapertura dal 18 maggio di negozi, servizi di cura alla persona, bar e ristoranti, stabilimenti balneari, uffici pubblici, hotel e musei, e ha posticipato al 25 maggio la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi.

In Italia ci sono 8,44 palestre ogni 100mila abitanti

Ma quante sono le palestre private in Italia? In tutto, secondo l’indagine più recente di Unioncamere (pubblicata nel 2019), sono 5.100: 8,44 ogni 100mila abitanti. La regione che ne ha di più in termini assoluti è, ovviamente, la Lombardia con 1.072: un quinto del totale italiano. La regione che ne ha meno, invece, è la Valle d’Aosta: qui sono solo 6.

Ma è più interessante guardare quante sono le palestre nelle varie regioni italiane in proporzione agli abitanti. Scopriamo così che la regione più con il numero più alto per 100mila abitanti è l’Abruzzo: 12,04. Seguono le Marche con 10,88 e, appunto, la Lombardia con 10,65. Ci sono, poi, 7 regioni che hanno 9 palestre ogni 100mila abitanti: sono Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Liguria. La Valle d’Aosta è la regione che ne ha meno anche in proporzione al numero di abitanti: sono 4,77 ogni 100mila residenti.

Fonte: Unioncamere

I dati sono aggiornati al: 2019

