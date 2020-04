In Italia abbiamo 67 metri quadrati per abitante. In Valle d’Aosta la media più alta: 97,9 m²

In Italia abbiamo a disposizione 67 metri quadrati di superficie abitativa per residente. Siamo in quarantena ormai da settimane, ma quanto sono grandi le nostre case? L’Istat ci dice che il 27,8% degli italiani vivono in case sovraffollate, ma se guardiamo l’ultimo rapporto “Gli immobili in Italia 2019” dell’Agenzia delle entrate e del ministero dell’Economia e delle Finanze scopriamo che ci sono forti differenze tra una regione e l’altra nelle dimensioni degli appartamenti. La Valle d’Aosta, come vediamo dal grafico in alto, è la regione in cui la superficie abitativa pro-capite è più lontana da quella media nazionale di 67 metri quadrati. Invece, le regioni in cui lo spazio per abitante è più basso sono Lombardia, Lazio e Campania.

La dimensione media delle case

E’ interessante, però, anche andare a vedere quanto sono grandi in media le case. Si stima che la somma complessiva della superficie delle case italiane sia di 4 miliardi di metri quadrati. La superficie media di un’abitazione in Italia, calcolata come rapporto tra superficie complessiva e numero di unità abitative totali, è circa 117 metri quadrati. Le Regioni con abitazioni mediamente più grandi, sono l’Umbria (134 metri quadrati), il Friuli Venezia Giulia (132,9 metri quadrati) e il Veneto (132,4 metri quadrati). Le abitazioni di dimensioni mediamente più ridotte, sotto 100 metri quadrati si hanno, invece, in Valle d’Aosta e Liguria.

Quanto spazio abbiamo a disposizione?

Quello della Valle d’Aosta sembra un caso paradossale, ma non lo è. E’ prima per spazio a disposizione per residente ma in fondo alla classifica nella grandezza media delle case. Come si spiega? Ciò dipende probabilmente dall’esistenza di numerose abitazioni date in locazione a fini turistici, oppure di proprietà di non residenti che le utilizzano per la villeggiatura. In ogni caso, rispetto al 2015, si registra un lieve aumento della superficie abitativa (+0,4%) a livello nazionale. E non si può fare a meno di notare che c’è un rapporto tra spazio a disposizione per abitante e la dimensione del Comune nel quale si vive. In particolare, per i Comuni con dimensione fino a 5mila abitanti, la superficie media per abitante è pari a 93 metri quadrati e decresce fino a circa 53 metri quadrati nei Comuni di dimensione pari a oltre 250 mila abitanti.

Fonte: Agenzia delle entrate; Ministero dell’Economia e delle Finanze

I dati si riferiscono al: 2018

