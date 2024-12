Incendi in Italia, nel 2022 bruciati 27.911 ettari di boschi

Pari a 40mila campi da calcio, in Toscana bruciati 860 ettari in 4 giorni

In Italia sono bruciati 860 ettari di bosco nei quattro giorni di incendi in Versilia. Dal 18 luglio è arsa nei dintorni di Lucca una quantità di zona boschiva pari a 1.228 campi da calcio. L’allerta si è successivamente spostata in Friuli. Precisamente nei boschi attorno a Trieste, sul Carso, dove il maxi incendio scoppiato martedì 19 luglio e allargatosi fino alla Slovenia, ha causato la morte di una volontaria della protezione civile, Elena Lo Duca, 56 anni, poliziotta, schiacciata da un albero reso instabile a causa dalle fiamme. Secondo le stime dell’Osservatorio Ue European Forest Fire Information System (EFFIS) nel solo corso del 2022 in Italia sono arsi 27.911 ettari di verde, equivalenti a 40mila campi da calcio e l’estate è solo all’inizio. Nel 2021, per avere un’idea dell’entità dell’emergenza, le fiamme hanno lambito 150.552 ettari pari a 215.031 campi da calcio. Nel grafico in apertura l’impatto degli incendi in Italia per ettari bruciati dal 2008 al 2022.

Incendi in Friuli, quattro i focolai attivi

I primi focolai sono scoppiati il 19 luglio nella zona del Carso tra Trieste e Gorizia, precisamente nel territorio di Monfalcone dove vige l’ordine di indossare mascherine Ffp2 e di non uscire di casa. Successivamente le fiamme sono divampate anche nel territorio montano udinese. Gli ultimi focolai si sono accesi nella notte tra il 21 e il 22 luglio a nord-est di Monfalcone a Savogna d’Isonzo. I Vigili del fuoco nella giornata di venerdì 22 luglio, insieme al Corpo forestale regionale e ai numerosi volontari del servizio antincendio boschivo, hanno contenuto le fiamme su due fronti; a Jamiano, al confine con la Slovenia nella zona di Monfalcone a sud di Gorizia, e più a nord nelle zone verdi attorno a Resia e Prepotto, dove il 21 luglio è morta Elena Lo Duca. La volontaria, coordinatrice del Gruppo comunale di Protezione civile di Prepotto, ha perso la vita durante le operazioni per il contenimento dei roghi, precisamente nella frazione di Cialla. Nel 2021 la donna era stata insignita da Mattarella del Cavalierato per l’impegno profuso nella Protezione civile.

Incendi in Italia, i mezzi speciali operativi per domare i roghi

Sono 249 i volontari che hanno operato sul campo con l’ausilio di 98 mezzi. E oltre 50 vigili del fuoco coordinati anche con i colleghi sloveni, più del doppio invece quelli intervenuti in Toscana, 160. Quanto ai mezzi speciali usati per supportare le squadre a terra sono stati resi operativi: Drago 71, l’elicottero AB412 prodotto da “Agusta” la divisione elicotteri di Leonardo, dotato di una “benna” (un contenitore) della capacità massima di 900 litri d’acqua. Gli altri mezzi sono un Canadair CAN26, un elicottero militare e tre elicotteri in dotazione alla Protezione Civile.

Interventi Vigili del Fuoco, 264.664 azioni di emergenza contro i roghi

Interessante è anche dare uno sguardo alle statistiche ufficiali, nel grafico qui in cima, relative alla tipologia d’interventi effettuate dai Vigili del fuoco dal 2012 al 2021. Gli incendi rappresentano l’emergenza più diffusa, nel 2021 i casi legati allo scoppio di roghi (di tutte le tipologie) sono stati 264.664. Il record in questa serie storica d’interventi è del 2017. In questo anno gli interventi dei Vigili del fuoco a causa di roghi, incendi ed esplosioni sono stati 325.838. Nel 2017 infatti solo tra il mese di maggio e luglio sono andati in fumo 72.039 ettari boschivi, più del doppio di quanto registrato nello stesso periodo nel 2022. Il grafico in cima mostra altre statistiche interessanti; dopo gli incendi le emergenze più diffuse sono l’apertura di porte e finestre, 149.057, e il soccorso a persone, 95.223. Record storico in questa serie, relativamente al 2021, per il salvataggio di animali, 20.761 interventi. Record storico, purtroppo, anche per il soccorso in seguito a incidenti stradali, 49.379 interventi nel corso del 2021.

I dati si riferiscono al: 2020

Fonte: European Forest Fire Information System (EFFIS)

