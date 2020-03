La durata dei fallimenti in calo tra 2017 e 2018, ma i tribunali del Sud rimangono i più lenti

La velocità delle procedure di fallimento delle imprese è uno degli indicatori per l’efficienza del sistema e la competitività dell’economia, questo è risaputo. E dopo la grande crisi del 2009-2013 in effetti vi è stato un miglioramento. I fallimenti aperti hanno cominciato a diminuire e quelli chiusi a crescere, fino a superare i primi dal 2016 in poi, con saldi positivi di più di due mila nel 2017 e oltre tre mila nel 2018.

Decisivo è il calo dei tempi necessari a definire per procedure fallimentari. Nel 2010 e 2011 si era arrivati a 8,8 anni, dopo c’è stata una riduzione quasi ogni anno, fino ai 7,1 anni del 2016. Dopo una risalita a 7,5 nel 2017, nel 2018 vi è stato un nuovo calo a 7,1 anni.

Il problema rimane lo stesso, la grande differenza tra regione e regione e il ritardo del Mezzogiorno, già l’area economicamente più arretrata del Paese. I dati parlano chiaro, in alcune regioni il numero di anni necessari per un fallimento è più che doppio di quello necessario in Lombardia, dove vi sono molte più aziende.

I tribunali più lenti sono quelli del Molise, che impiegano 12,5 anni. Nonostante vi sia stato un piccolo miglioramento rispetto ai 13,2 del 2017.

In Trentino alto Adige i fallimenti più veloci

Male anche la Sicilia, dove si passa da 12,3 a 12 anni. Al terzo posto vi sono i tribunali lucani, che impiegano 11,1 anni, seguiti da quelli pugliesi, con 9,7. Sono le Marche la regione non meridionale con i tempi maggiori, 9,1 anni nel 2018, tra l’altro tra le poche in cui vi è stato un peggioramento sul 2017, quando si era arrivati a 8,8 anni. La stessa durata delle cause in Campania nel 2018, dove pure non c’è stato alcun miglioramento rispetto all’anno prima.

Dati negativi anche in Sardegna, Umbria, Abruzzo, Lazio. In queste regioni, dove per la definizione delle procedure fallimentari ci vogliono rispettivamente 8,5, 8,2, 7,6 e 7 anni, rispetto al 2017 vi sono stati dei peggioramenti.

Bisogna andare a Nord per vedere tempistiche più brevi. I più veloci sono i tribunali trentini e altoatesini, dove bastano 5,2 anni, tra l’altro con un importante calo rispetto agli 8 anni del 2017. Bene anche la Lombardia, con 5,4 anni. Sono sufficienti meno di 6 anni anche in Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta, con 5,9, 5,8 e 5,5 anni.

Il miglioramento più importante tra 2017 e 2018 assieme a quello trentino è quello ligure, dove il numero degli anni per un fallimento è passato da 9,7 a 6,9 in 12 mesi.

Il trend sembra suggerire che i maggiori miglioramenti siano più concentrati nelle regioni in cui già i dati erano migliori, quelle del Nord, il che porta a un allargamento del secolare divario Nord-Sud, con alcune regioni “di mezzo”, che anzi vedono addirittura un peggioramento rispetto all’anno precedente.

Fonte: Cerved

