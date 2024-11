Meno 2,2% di suini negli allevamenti in Europa. In Italia ce ne sono 8,4 milioni

Eurostat ha registrato il numero più basso di maiali presenti in Europa degli ultimi dieci anni: nel 2021 il totale dei suini è 141,55 milioni, 2,9% in meno rispetto al 2020. In particolare, il numero dei suini è calato del 3,94%, quello delle scrofe del 3,58% e dei suinetti dello 0,62%. Ecco tutti i numero sugli allevamenti di suini in Europa

Maiali in Europa: la Spagna ne ha più di tutti

Tra i 27 paesi dell’Ue, gli unici ad aver goduto di incrementi nel 2021 sono stati la Bulgaria, che sale del 17,32% rispetto al 2020, la Lettonia (+6%), l’Irlanda (+2,08%). La Spagna, dove i maiali aumentano del 5,05%, aumentando di 1,66 milioni di capi, si conferma il produttore numero uno di suini in Europa, rappresentando il 24,34% del totale. Nonostante il calo del 17,8% rispetto al 2020, la Germania resta al secondo posto per produzione di maiali in Europa, possedendo il 16,68% della mandria totale. Nel 2021 la Danimarca, che possiede il 9,29% del totale europeo, super la Francia (9,14%), diventando così il terzo Paese europeo per numero di maiali. Seguono Paesi Bassi e Polonia. Per quanto riguarda l’Italia: abbiamo 8,4 milioni di capi con un calo di appena 100mila capi in un anno.

I paesi in cui il numero di maiali è calato di più: Polonia prima

Dal 2021, il patrimonio di maiali in Polonia è caduta libera: sono 10,242 milioni, 1,4 milioni in meno rispetto al 2020 (-13%). A far preoccupare, è il calo delle scrofe, che presuppone una riduzione della riproduzione dei maiali per il prossimo periodo. Tra gennaio e giugno 2021 le importazioni di maiali sono calate del 5,3% rispetto al 2020, per una cifra di 3,38 milioni di capi. La diminuzione colpisce anche la Germania, che perde 2,4 milioni di maiali (-10%) e la Danimarca, -8% (-1milioni di suini).

I dati sugli allevamenti di suini in Europa

I dati analizzati dalla Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (Bdn), mostra che la maggior parte degli allevamento di maiali si divide tra Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Sono più di 300 i prodotti Dop, Stg e Igp di origine animali prodotti in Europa. L’Italia, in particolare, è uno dei maggiori produttori di prodotti caseari e carne del continente. Soltanto nel 2019 sono stati prodotti ben 8,9 milioni di Prosciutti di Parma.

Allevamenti in Italia: a Brescia ci sono più maiali che abitanti

In Lombardia è allevato il 50% della produzione italiana di maiali, con quasi 4,5 milioni di suini presenti nella regione. La maggior parte degli allevamenti è di carattere intensivo, infatti per ogni allevamento di maiali è presente in media un numero di capi che va dai 1.600 ai 1.700. In Piemonte sono 1,3 milioni i maiali negli allevamenti, mentre in Emilia Romagna 1,1milioni.

Gli allevamenti del nord sono distribuiti maggiormente tra le province di Reggio Emilia, Modena e Brescia. Nel 2018 la provincia di Brescia contava più maiali che abitanti con 1 milione e 400mila suini per 200mila abitanti nella provincia.

Quanto inquina un allevamento di maiali?

I dati Arpa specificano che la maggiore fonte di ammoniaca presente proviene proprio dal settore dell’agricoltura e dell’allevamento intensivo di animali: quasi il 58% delle emissioni totali di ammoniaca è originato proprio dagli allevamenti. Ad esempio, un solo maiale produce una quantità di feci 15 volte superiore al suo peso, questo dato vuol dire che i 10 milioni di capi che vivono all’interno di un allevamento di maiali intensivi, possono inquinare quasi quanto farebbe una popolazione di 25,5 milioni di persone. Un altro dato da tenere in considerazione è quello dell’acqua. Vediamo quanti litri di acqua servono per produrre un kg di carne in un allevamento intensivo. Per produrre soltanto 1kg di carne suina, occorrono all’incirca 6mila litri di acqua, mentre per 1kg di carne bovina, ne occorrono 15,415mila. Per quanto riguarda la produzione di 1kg di pollo, servono circa 4000 litri di acqua e 8,763 mila litri per la carne ovina.

I dati si riferiscono al: 2021

Fonte: Eurostat

