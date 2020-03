Dopo il calo del 2018 il colosso francese ha aumentato anche i dipendenti: 470.237

E’ tornato sopra quota 24 miliardi di dollari il fatturato di Sodexo, leader mondiale nella ristorazione, presente anche in Italia con praticamente tutti i servizi che il gruppo ha a disposizione, compreso quello dei buoni pasto.

Cresce il bilancio Sodexo

In tutto il mondo la società conta 470mila dipendenti che offrono servizi che vanno dalla ristorazione collettiva ai buoni pasto, dal facility management fino ai servizi educativi. E’ presente il 67 Paesi del mondo (nel Consiglio di amministrazione siedono 12 persone di 4 nazionalità diverse) e ogni giorno serve 100 milioni di persone. Per comprendere la dimensione della società basti dire che è la società francese che occupa più persone nel mondo. Il colosso è stato fondato nel 1965 da Pierre Bellon e oggi è guidato dall’amministratore delegato Denis Machuel.

Superati i 24 miliardi di fatturato

Nell’anno fiscale 2019 la società ha chiuso con un fatturato di 24,17 miliardi di euro, in crescita dai 23,75 miliardi dell’anno precedente anche se ancora inferiore ai 24,7 del 2017. Quella che è cresciuta (più del doppio rispetto al 2018) è la crescita organica che, nell’anno fiscale 2019, è stata del 3,6% rispetto all’1,6% dell’anno precedente. In crescita anche il numero dei dipendenti che, per l’esattezza, sono 470.237 dai 460.663 del 2018.

I dati si riferiscono al: 2012-2019

Fonte: Bilancio aziendale

