Car Rental: gli Usa dominano il mercato. Enterprise ha 1,5 milioni di veicoli

Il noleggio auto esiste dagli inizi del ‘900. Nel settore operano multinazionali presenti in ogni continente, attive in un business che, globalmente, genera ricavi pari a 80 miliardi di euro all’anno. Si stima che nel mondo sia del 5,5% la percentuale di persone (oltre 430 milioni) che utilizza servizi di noleggio auto (tra noleggio a breve termine, a lungo termine e leasing). Entro il 2026 gli utenti globali dovrebbero raggiungere quota 600 milioni. Un settore in crescita, nonostante la forte crisi che ha subito a causa della pandemia. I principali colossi del noleggio sono americani, ma esistono anche storiche realtà europee. Diciamo subito che la principale realtà del noleggio auto al 100% italiana è Locauto. Fondata nel 1979, dal 2004 opera soprattutto nel settore del noleggio a breve termine, grazie a circa 50 punti di noleggio e una flotta che supera le 15 mila unità.

Enterprise è la prima società di noleggio auto del mondo

Se ci riferiamo alle società di noleggio auto più grandi del mondo, per numero di veicoli a disposizione e paesi in cui operano, al primo posto c’è senza dubbio l’americana Enterprise Holdings, che oggi dispone di una flotta di oltre 1,5 milioni di veicoli noleggiabili in oltre 9.500 sedi attive in più di 100 paesi. Questo gigante del noleggio auto gestisce tre marchi: National Car Rental, Alamo Rent A Car e soprattutto Enterprise Rent-A-Car, presente anche in Italia in 28 aeroporti e oltre 55 stazioni ferroviarie e centri cittadini da Nord a Sud. Una realtà in continua crescita, che ha proseguito nella propria espansione anche negli anni della pandemia.

Hertz ha una flotta di 500mila veicoli

La seconda società di noleggio auto più diffusa nel mondo, la Hertz che ha attraversato un brutto periodo proprio a causa dell’emergenza sanitaria. L’azienda, anche questa americana, esistente fin dal 1918, ha una flotta di oltre 500mila auto e furgoni e oltre 4.400 sedi operative. Di recente ha rischiato di fallire per i 17 miliardi di dollari di debiti dovuti al crollo del fatturato relativo ai noleggi negli aeroporti americani. Dopo un rifinanziamento che l’ha salvata ora Hertz sta puntando sulla mobilità elettrica e intende rimpiazzare quasi la totalità dei suoi 500mila veicoli con modelli Polestar e Tesla.

Avis fa quasi 30 milioni di noleggi auto ogni anno

C’è un’altra società di noleggio auto americana tra quelle con il parco auto più vasto. Si tratta di Avis, con sede nel New Jersey. Fondata nel 1946, dal 2006 fa parte di Avis Budget Group, una holding che controlla altre società di noleggio auto e camion (tra cui Zipcar) e dispone di una flotta complessiva di 425.000 veicoli, che negli anni precedenti al 2020 le consentivano di far registrare quasi 30 milioni di noleggi all’anno.

La tedesca Sixt è passata da 3 a 220mila veicoli

Per incontrare la prima società europea di noleggio auto nella classifica di quelle con la rete più estesa a livello internazionale bisogna scendere al quarto posto, dove troviamo la tedesca Sixt. Fondata a Monaco di Baviera nel 1912 e gestita a conduzione familiare con un parco auto all’epoca di appena tre esemplari (due Mercedes e una Luxus), la piccola Sixt si è allargata dalla Germania al mondo, grazie a una flotta che oggi dispone di circa 220mila mezzi in 105 paesi. Numeri simili a quelli di un’altra società di noleggio auto europea, la francese Europcar: più recente dei rivali (esiste dalla fine degli anni ’40), opera in 140 paesi del mondo ed è arrivata a raggiungere una flotta di 215mila veicoli.

In Italia Arval ha una flotta di 243 mila veicoli

Nel mercato italiano le principali realtà del noleggio auto sono Arval, operante nel nostro paese dal 1995 con una flotta di oltre 243 mila veicoli a livello nazionale e oltre 60 mila clienti. Negli anni Arval si è guadagnata una posizione di rilievo nel mercato nostrano, che le viene contesa da Leasys, fondata nel 2001 da Fiat ed Enel e oggi controllata da FCA Bank e parte del gruppo Stellantis. Leasys ha la propria sede principale in Italia, anche se opera anche nei principali paesi europei con una flotta di circa 330 mila veicoli nelle Vecchio Continente.

