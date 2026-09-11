I numeri del boom dell’Home & Living digitale: il fatturato dell’arredo online e gli articoli più acquistati

Il cambiamento ha interessato tutto il settore Home & Living, a partire dai piccoli complementi di arredo fino ad arrivare all’arredamento di ampi spazi domestici come soggiorni, camere da letto e cucine abitabili. Le ricerche di mercato sembrano confermare questo andamento: nel 2025 il comparto italiano sembra avere raggiunto un valore che supera i 4,7 miliardi di euro, con una crescita del 6% rispetto all’anno precedente.

L’arredamento online entra sempre di più nelle abitudini di acquisto

Realtà online come Vente Unique, sito di arredamento online specializzato nella vendita di mobili e decorazioni per la casa, mostrano bene come il settore sia cambiato: oggi il consumatore che intende effettuare acquisti online ha la possibilità di consultare centinaia di proposte, confrontare misure, materiali differenti, palette di colori e prezzi senza doversi spostare dalla propria abitazione.

Il vantaggio di tutto questo non interessa solamente i piccoli complementi di arredo. In rete vengono ricercati e acquistati anche mobili di grandi dimensioni come letti, armadi, tavoli, sedie e divani . La possibilità di osservare numerose alternative velocemente, insieme alla maggiore quantità di informazioni disponibili grazie alle schede prodotto dettagliate, ha contribuito a rendere l’acquisto di mobili online molto più semplice e alla portata di un clic, anche per i meno esperti.

Il mercato dell’Home & Living online

Secondo gli esperti del settore, la crescita del comparto di Arredamento e Home Living nel 2024 sembra avere raggiunto un valore di circa 4,4 miliardi di euro, registrando un aumento del 12% rispetto all’anno precedente.

Lo scorso anno il giro d’affari sembra essere aumentato rispetto all’anno precedente, a conferma che siamo di fronte ad un mercato che oggi ha raggiunto dimensioni non indifferenti. Se prendiamo in considerazione l’interno e-commerce B2c italiano possiamo notare come il valore sia aumentato considerevolmente, e l’arredamento rappresenta una voce importante all’interno dello shopping online.

Il cambiamento: e-commerce e fatturato

Il cambiamento non riguarda solamente il fatturato, in netto rialzo, ma un dato significativo, come evidenziato dal totale delle vendite del settore. L’inserimento dell’e-commerce nel settore dell’arredamento e home living sembra essere arrivato al 20% della spesa complessiva. Questo vuole dire che gran parte delle famiglie effettua i propri acquisti di mobili e prodotti per la casa spesso sul web.

Si tratta di una svolta importante per il settore, considerando le caratteristiche e la necessità fino a qualche anno fa di vedere i materiali dal vivo, controllare le dimensioni e valutare personalmente finiture e comfort. La crescita dell’online rispecchia una maggiore fiducia dei consumatori anche quando l’acquisto riguarda prodotti costosi o ingombranti.

Quali sono gli articoli per la casa più acquistati

Le preferenze dei consumatori non si concentrano su una sola categoria. Tra gli articoli per la casa più acquistati troviamo i mobili per la camera da letto, oggetti di design e complementi d’arredo, oltre a TV e mobili collegati all’area entertainment. Tra le categorie che attirano maggiormente l’attenzione troviamo invece illuminazione, divani, poltrone e oggettistica per il bagno. L’online non viene più utilizzato soltanto per acquistare accessori economici o decorazioni, ma anche per scegliere elementi centrali nell’organizzazione e nello stile della casa.

A favorire questa evoluzione contribuisce anche la possibilità di trovare sul web un’offerta molto più ampia rispetto a quella disponibile in un singolo punto vendita. Colori, materiali, dimensioni e fasce di prezzo possono essere confrontati più facilmente, permettendo di individuare soluzioni adatte sia agli spazi più piccoli che agli ambienti più ampi. Cresce anche l’interesse verso prodotti capaci di unire funzionalità e design, come mobili contenitori, arredi modulari e complementi multifunzione. La casa viene così concepita sempre più come uno spazio personalizzato, nel quale ogni elemento deve rispondere contemporaneamente a esigenze pratiche, estetiche e di comfort.

Perché acquistare mobili online è diventato più semplice

Una delle ragioni della crescita dell’arredo online è il miglioramento dell’esperienza di acquisto. Le schede prodotto sono diventate più complete, le fotografie permettono di osservare mobili e complementi da diverse prospettive e le recensioni aiutano a farsi un’idea più precisa prima di effettuare un ordine.

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Le consegne sono diventate più organizzate, le informazioni sulle tempistiche più dettagliate e i servizi dedicati ai prodotti ingombranti hanno ridotto alcuni degli ostacoli che in passato rendevano più difficile comprare un mobile su internet.

A questi strumenti si stanno aggiungendo soluzioni tecnologiche ancora più evolute. Alcune piattaforme e siti web di arredamento utilizzano applicazioni di realtà aumentata e Extended Reality che permettono, per esempio, di visualizzare virtualmente un arredo all’interno di una stanza prima di procedere all’acquisto, simulando come sarebbe effettivamente sistemato all’interno della tua abitazione.

Online e negozio fisico diventano complementari

La crescita dell’eCommerce non significa necessariamente la scomparsa del punto vendita. Nel settore dell’arredamento, infatti, il negozio continua a svolgere un ruolo importante, soprattutto quando il cliente desidera provare personalmente un prodotto oppure necessita di una consulenza, di ricevere informazioni su trasporto e montaggio.

Ciò che sta cambiando è soprattutto la fase antecedente all’acquisto. Una parte consistente dei consumatori consulta prima siti e cataloghi digitali, confronta modelli e prezzi e solo successivamente decide se acquistare online oppure recarsi in negozio.

Si sta quindi affermando un modello sempre più omnicanale, nel quale l’esperienza fisica in negozio e gli strumenti digitali non sono necessariamente alternativi, ma finiscono spesso per completarsi.

Le prospettive dell’arredamento digitale

La crescita futura passerà probabilmente dalla capacità dei retailer di rendere l’esperienza ancora più semplice, soprattutto per gli acquisti di maggiore valore. Informazioni chiare, immagini realistiche, assistenza pre e post vendita efficace, consegne affidabili e strumenti che aiutano a immaginare il prodotto all’interno della propria casa possono fare la differenza.

Un ruolo sempre più importante sarà svolto anche dalla personalizzazione dell’esperienza di acquisto. Attraverso strumenti digitali evoluti, configuratori e sistemi capaci di suggerire prodotti in base allo stile, agli spazi disponibili e alle esigenze del cliente, l’acquisto di mobili online può diventare più intuitivo e vicino a quello effettuato con l’assistenza di un consulente in negozio.

Allo stesso tempo, crescerà l’attenzione verso aspetti come la sostenibilità, la provenienza dei materiali, la durata dei prodotti e la possibilità di accedere facilmente a informazioni dettagliate prima di concludere l’ordine. La capacità di combinare tecnologia, trasparenza e qualità del servizio sarà quindi uno degli elementi decisivi per conquistare e mantenere la fiducia dei consumatori.

L’espansione dell’arredamento online, dunque, non riguarda soltanto l’aumento delle vendite. Riflette un cambiamento più profondo nel modo in cui i consumatori cercano, confrontano le alternative e scelgono gli elementi con cui arredare i propri spazi domestici.