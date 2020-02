In generale, però, sono diminuiti del 6,7% nel 2018. L’88% è per morosità

A livello nazionale stanno diminuendo da anni, ma nella provincia di Torino gli sfratti sono aumentati del 33% dal 2017 al 2018. E’ la provincia in Italia in cui sono aumentanti di più. Invece, la Regione peggiore è la Basilicata, anche se, com’è fisiologico che sia per il numero di abitanti, il numero di sfratti era già più basso rispetto alle altre regioni. Sono i dati che emergono analizzando i dati sugli sfratti eseguiti in Italia raccolti ogni anno dal ministero dell’Interno. La grandissima parte, l’88% del totale, avvengono per morosità dell’inquilino.

Procedure di sfratto

Gli sfratti nel 2018 sono stati 56.140 e sono diminuiti rispetto al 2017 (59.609) e al 2016 (61.718). Si devono, però, dividere tre categorie: 1.995 avvenuti per necessità del locatore, 4.855 per finita locazione e 49.290 per morosità, l’88% del totale. Sono di dimensioni più piccole rispetto a Torino, ma ci sono alcune province che hanno fatto peggio nel 2018: sono Bergamo (dove gli sfratti hanno raggiunto quota 697 e sono cresciuti del 59%), Caltanissetta (sono 68 e sono cresciuti del 65%) e Matera (sono stati 89 e sono saliti del 48%).

Roma e gli sfratti

Roma è la prima città in Italia per sfratti emessi ogni giorno: una media quotidiana di oltre 16 nuovi provvedimenti nel 2018, per un totale di 6.113 nell’anno. Un dato che si ricava dal numero totale degli sfratti. Guardando i dati si vede come Napoli sia seconda con una media di 9,6 sfratti al giorno (3502 in un anno), e Torino con 9,5 a (3.468).

A Milano, invece, gli sfratti sono stati 2.566 e Bari (4,6 al giorno -1.693), che precede di poco Palermo (4,1 – 1.510). Più di 3 provvedimenti al giorno sono stati emessi nelle province di Varese (1.207 in tutto il 2018) e Caserta (1.181) pur essendo meno popolate, prova di una maggiore frequenza del fenomeno.

