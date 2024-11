Incassa 45,8 euro a testa. La classifica completa delle province più “tassaiole”

Come se non bastassero gli aumenti del carburante gli italiani al volante devo anche fare i conti con una tassazione sulla polizza rc auto tra le più alte d’Europa. Da noi assicurare l’auto costa infatti mediamente 91 euro in più rispetto agli altri paesi Ue e sapete perché? Perché da noi c’è un regime fiscale (cioè le tasse sulle polizze auto) che arriva fino al 26,50%. Infatti l’aliquota fissa dell’imposta sull’assicurazione auto (rca) è del 12,5% ma ogni Regione può applicare tasse per un altro 3,5%. Poi ci sono la tassa da pagare al Sistema sanitario nazionale e quella destinata al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Totale, appunto: 26,5% di tassa massima sulla polizza auto a cui dobbiamo aggiungere, per completare l’elenco delle tasse che paga un automobilista, le accise e l’Iva sui carburanti.

I numeri dell’Iva e delle accise sul carburanti sono questi: ogni volta che facciamo un litro di benzina allo Stato va in tasse il 55% del prezzo che paghiamo. Senza accise in Italia la benzina oggi costerebbe infatti solo 87 centesimi al litro. Guardiamo ai prezzi odierni per capire quanto accise e Iva influiscono sul prezzo finale dei carburanti: secondo le ultime rilevazioni del Mise il costo medio della benzina a marzo 2022 è di 1,95 euro al litro, di questi ben 1,08 euro sono tasse, precisamente l’Iva è di 35,2 centesimi, e le accise ammontano a 72,8 centesimi. Sommando Iva e accise abbiamo il costo totale dell’imposta sui carburanti per l’appunto 1,08 centesimi al litro, che ci porta a essere il secondo stato in Ue con le tasse più alte sulla benzina, il primo è l’Olanda. E il meno “tassaiolo”? La Bulgaria, qui il costo delle accise sulla benzina è di 0,36 euro al litro.

A chi vanno le tasse della polizze auto

Torniamo ora alle tasse sulle polizze auto per capire come funzionano le imposte sulla rc auto. Una parte di queste tasse va alle province nelle quali sono immatricolati i veicoli. Quanta parte? Lo decidono le province stesse. Ora vediamo quanto incassano le province dalle polizze auto pagate dagli automobilisti, questo ci aiuta non solo a capire quali sono quelle che incassano di più (quindi quelle che hanno messo più tasse), ma anche in quale provincia si paga di più per l’rc auto.

In testa per incassi dalle tasse sulla polizza auto è Prato. Il solo costo delle tasse si attesta per il 2021 a 45,83 euro pro capite rispetto, per esempio, a Napoli dove l’incasso pro capite dalle tasse auto è di 33,82 euro. A Prato il costo medio per assicurare un’auto a febbraio 2022 si aggira intorno ai 621 euro all’anno (in calo dai 702 del 2021), e può arrivare a superare i mille per i neo patentati. Parliamo del 38,6% in più della media italiana che è di 448 euro.

Quante sono le tasse sulle polizze auto in Toscana

Al secondo posto, come mostra il grafico sopra, c’è Pistoia, dove ogni cittadino versa in media alla provincia 42,3 euro di tasse sulla polizza auto. Al terzo posto c’è un’altra provincia toscana, Lucca, con 42,2 euro pro capite. Curioso il fatto che le prime 5 province che incassano di più dalle tasse sull’automobile siano tutte toscane. In fondo alla classifica c’è Enna dove ogni cittadino versa in tasse solo 23 euro.

Perché gli abitanti di Prato pagano così tanto

Come mai i pratesi sono i più tartassati? Non perché hanno tutti un Suv, né perché sono tutti diciottenni quelli che si mettono alla guida. La ragione è che i cittadini dell’hub italiano del tessile fanno un sacco d’incidenti e percorrono un sacco di chilometri. Nel 2021 infatti più di quattro automobilisti ogni cento nella provincia hanno provocato almeno un sinistro con colpa facendo schizzare il premio assicurativo e di conseguenza anche il prelievo fiscale dell’imposta collegata. Inoltre in tutte le province toscane (a esclusione di Firenze) la pressione fiscale sull’assicurazione è stabilmente al massimo consentito dalla legge, ovvero al 16%.

Dove l’aliquota dell’imposta rca è al 9%

Le uniche Regioni dove si registra una diminuzione sono Valle d’Aosta e Trentino, nei due Territori a statuto speciale infatti, è stato scelto di usare l’indipendenza fiscale per diminuire l’aliquota fissa sull’imposta rc auto che dal 12,5% è stata ribassata al 9%.

Dati: si riferiscono al :2022

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze

