Quattro persone hanno vinto il Premio Nobel più di una volta

A Marie Curie il riconoscimento per Fisica e per Chimica. Sono 21 gli italiani premiati

Gli italiani hanno vinto il Nobel in 21 occasioni, almeno una per ogni categoria. Anche se sono soprattutto Fisica, Letteratura e Medicina, i tre ambiti in cui l’Italia si è distinta a tal punto da ottenere il prestigioso premio. Finora, infatti, ci sono stati 6 vincitori italiani del Premio Nobel per la Fisica, oltre a 6 per la Letteratura e altri 6 per la Medicina, come mostra il grafico in apertura. Mentre sono stati vinti da italiani soltanto un Nobel per la Chimica (Giulio Natta nel 1963), uno per l’economia (Franco Modigliani nel 1985) e uno per la Pace (Ernesto Teodoro Moneta nel 1907). Esistono inoltre personalità che sono riuscite a “bissare” il Nobel, vediamo chi sono.

L’onorificenza è stata assegnata in 941 occasioni

Dal 1901 a oggi sono stati in totale 941 i vincitori del Premio Nobel. È un’onorificenza internazionale di grande valore, assegnata a intellettuali e personalità di spicco che si distinguono in campi del sapere o per il proprio impegno umanitario. Istituito dallo scienziato svedese Alfred Nobel, viene assegnato per la Chimica, la Fisica, la Letteratura, la Medicina e la Pace. Più di recente, dal 1969, esiste anche il Nobel per l’Economia, anche se ufficialmente è un premio assegnato dalla Banca di Svezia. Le maggiori assegnazioni sono state per il Premio Nobel per la Medicina (219 volte), a seguire Fisica (210) e Chimica (167), ambiti in cui è più frequente capitino doppie o triple premiazioni nello stesso anno. Come nel 2021, con il premio per la Fisica assegnato all’italiano Giorgio Parisi, insieme al tedesco Hasselmann e al giapponese Manabe.

Marie Curie fu la prima a vincere due Nobel

Vincere un Premio Nobel è un traguardo straordinario, che spesso coincide con il culmine della propria carriera. Un evento che nella stragrande maggioranza dei casi è unico e irripetibile. Eppure, esistono quattro plurivincitori. Premiati più di una volta, perfino in categorie diverse. La prima doppietta è stata della scienziata polacca Marie Curie: nel 1903 per la fisica, passando alla storia in quell’occasione anche come prima donna a vincere un Nobel e nel 1911 per la chimica. Stessa impresa riuscita in seguito anche all’americano Linus Pauling (per la Chimica e la Pace) e a John Bardeen e a Frederick Sanger, due volte vincitori, rispettivamente, per la Fisica e la Chimica.

Il primo Nobel a un italiano: Camillo Golgi nel 1906

Il primo cittadino italiano a essere designato vincitore di un Premio Nobel è stato Camillo Golgi. Vinse il premio per la Medicina nel 1906, assieme al collega spagnolo Santiago Ramón y Cajal “in riconoscimento del loro lavoro sulla struttura del sistema nervoso”. L’assegnazione ricevuta dall’Istituto Karolinska, il cui comitato assegna i Nobel per la Medicina, arrivò qualche settimana prima di quella a Giosuè Carducci per la Letteratura.

Agli Usa il maggior numero di vincitori del Premio Nobel

Sono gli Stati Uniti il paese che ha espresso il maggior numero di cittadini vincitori del Premio Nobel. Dal 1901 a oggi gli americani insigniti dell’onorificenza sono stati ben 345, soprattutto per la Medicina (112) e la Fisica (95). Le vittorie dei cittadini statunitensi sono concentrate in anni recenti, visto che nelle prime edizioni del Nobel il premio era assegnato soprattutto a personalità europee. Basti pensare che, nonostante le innumerevoli vittorie in questa categoria, il primo Nobel per la Medicina assegnato a un americano arrivò solo nel 1930. Tuttavia, il primo statunitense a meritarsi un premio Nobel fu il presidente Theodore Roosevelt, per la Pace, già nel 1906.

