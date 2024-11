Sono 2,5 milioni le donne che la usano, Sardegna prima per consumo

La pillola anticoncezionale sarà gratis in tutta Italia per le ragazze under 25. La prima fase dell’operazione, che coinvolge l’agenzia italiana del farmaco Aifa e il Ministero della Salute è terminata. Ora, dopo l’intesa sulla fattibilità dell’operazione, si passa alla seconda fase, quella tecnica e operativa. Primo obiettivo ridurre i prezzi a carico dello Stato; per questo sono partite le operazioni per negoziare con le aziende farmaceutiche il costo delle confezioni del farmaco anticoncezionale noto come “pillola”. A “trattare” con le big pharma il Cts la Commissione tecnico scientifico e il Cpr il Comitato prezzi e rimborso dell’Aifa. Péer il momento il costo a carico dello Stato dell’intera operazione è stimato in 200 milioni di euro.

Quante donne prendono la pillola

In Italia, ogni giorno, sono 2,5 milioni le donne che prendono la pillola, per una spesa pro capite di 13,59 euro in aumento del 6,9% dal 2020. Nel grafico in apertura la classifica delle Regioni per uso di contraccettivi orali. Prima la Sardegna con 280 dosi ogni 1000 abitanti, seconda Valle d’Aosta con 221, terza Lombardia con 193 dosi ogni mille abitanti.

Pillola anticoncezionale, Campania e Basilicata ultime

Il dato nazionale ci mostra come l’aumento dell’uso della pillola anticoncezionale riguardi tutto il Paese ma anche che è maggiore nelle regioni del Centro +5,9% rispetto al 2020. Nel Nord l’aumento è del 3,4% e nel Sud del 2,6%. Andando più nel dettaglio con i dati regionali, contenuti nel Rapporto nazionale OsMed2021, troviamo Marche e Umbria prime regioni per incremento nell’uso della pillola contraccettiva, +22,1% e +18,9% rispettivamente. Tuttavia, al di la della variabilità regionale, il consumo delle regioni del Nord è doppio rispetto a quello del Sud: 182 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti contro 85. Le regioni dove il consumo è minore sono Molise, Basilicata e Campania.

Bastoncino contraccettivo sottocutaneo, che cos’è

Il bastoncino contraccettivo sottocutaneo è un dispositivo che viene impiantato dal medico sotto la pelle. E’ lungo circa 3-4 centimetri e di solito si posiziona nella parte interna del braccio sinistro (destro se la donna è mancina). Si tratta di un contraccettivo ormonale come la pillola anticoncezionale perché rilascia nel corpo il principio attivo di tipo “progestinico”. La differenza del “bastoncino” con la pillola è la durata a lungo termine dell’effetto contraccettivo di quest’ultimo. La durata del bastoncino contraccettivo è, infatti, di tre anni. Il bastoncino contraccettivo sottocutaneo insieme ai contraccettivi intrauterini, piccoli dispositivi flessibili di plastica a forma di T da inserire nell’utero, la cosiddetta spirale, sono quelli che mostrano la crescita maggiore, rispettivamente +45,3% e +25,8%. Il costo medio giornaliero è di 0,18 pro capite ogni 1000 abitanti per il bastoncino contraccettivo e di o,14 per la spirale.

Numero degli aborti, ogni anno sono 25 milioni con 47mila morti materne

La risoluzione per portare la pillola anticoncezionale a diventare gratuita per le donne under 25 ha un preciso obiettivo, ridurre le gravidanze indesiderate. Nel mondo infatti, ogni anno, sono 74 milioni le donne che hanno gravidanze indesiderate. La stima del numero di aborti annuali è pari a 25 milioni con 47mila morti materne. In Italia, ogni anno, vengono praticati circa 80 mila aborti. La pillola anticoncezionale gratuita serve proprio a diminuire la percentuale di gravidanze indesiderate nelle donne, soprattutto per quanto riguarda la fascia più giovane.

Pillola gratis nei consultori in Lombardia, Emilia Romagna e Puglia

Oggi in Italia la pillola è gratuita per le donne under 25 in Lombardia, Emilia Romagna e Puglia ma solo presso i consultori. Con l’entrata in vigore della decisione di rendere gratis la pillola anticoncezionale sarà possibile ottenerla direttamente in farmacia. In questo modo sarà molto più semplice per le ragazze più giovani e adolescenti accedere ai contraccettivi moderni, perché con la gratuità in farmacia verrebbero meno sia l’ostacolo economico che quello sociale che spesso ostacola le ragazze a un approccio consapevole alla loro vita sessuale. Oggi a livello mondiale una ragazza adolescente su quattro, infatti, non utilizza nessuno metodo contraccettivo.

I dati si riferiscono al: 2021-2022

Fonte: Rapporto OsMed 2021

Leggi anche: Quanti rapporti sessuali hanno gli italiani? L’8% uno al giorno

Ti piace citare i numeri precisi quando parli con gli amici? – La redazione di Truenumbers.it ha aperto un canale Telegram: qui potrai ricevere la tua dose quotidiana di numeri veri, restare aggiornato sui principali dati (rigorosamente ufficiali) e fare domande. Basta un attimo per iscriversi. Un’ultima cosa: siamo anche su Instagram.