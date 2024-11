Ma ci sono differenze enormi: quelli delle cooperative sociali ne prendono 960

La Protezione civile, dopo quello per medici e infermieri, ha lanciato un nuovo concorso per operatori socio sanitari: cerca 1.500 Oss. Cinquecento lavoreranno nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), 1.000 saranno impegnati invece negli istituti penitenziari. Ma quanto guadagna un Oss in Italia? Non hanno le competenze dell’infermiere professionale, ma in ogni caso grandi responsabilità, devono occuparsi della vestizione, della pulizia, dei bisogni corporali dei malati, molto spesso anziani, prevenire le piaghe da decubito, aiutare i pazienti ad assumere i medicinali, consegnare i pasti.

Si tratta di un profilo professionale che negli anni scorsi, anche per le dinamiche demografiche italiane, che hanno visto sempre più anziani, ha avuto una crescita costante. E ora si vede la necessità del loro ruolo, sia negli ospedali che nelle Rsa dove sono molto presenti. Ma quanto vengono pagati? Piuttosto poco in media. Circa 1.200 euro netti al mese. Meno di un infermiere, che raggiunge i 1.450 euro, e più di un badante, che si ferma a 920. Le cifre però possono oscillare moltissimo sia in base all’anzianità che soprattutto al luogo di lavoro.

Conviene di più lavorare come Oss in una clinica privata. Qui si può arrivare a 1.500 euro al mese netti circa, ovvero il 25% in più rispetto alla media. Al contrario negli ospedali pubblici il salario è vicinissimo a quelle medio, di 1.220 euro al mese. Ma si può strappare qualcosa in più nelle case di riposo, dove si arriva a 1300 euro, e come Oss a domicilio, dove si viene pagati mediamente 1.440 euro al mese.

Tuttavia sono moltissimi gli Oss impiegati in cooperative sociali, che poi vendono il loro lavoro a Rsa o strutture sanitarie di ogni genere. Si tratta dell’impiego più facile da trovare per chi è agli inizi, ma quasi sempre il meno conveniente. Infatti in media la paga è di 960 euro al mese solamente. L’incidenza del ruolo delle cooperative sociali è tale che abbassa di molto la media dei salari, proprio perché il numero di Oss inquadrate come soci è elevato.

Il problema è che queste cooperative trattengono la quota di iscrizione del lavoratore, oltre alla porzione corrispondente al proprio guadagno nel momento in cui vendono le ore di un Oss al cliente. Per molti una speranza rappresenta l’estero. Per esempio la Svizzera, dove si riesce a strappare salari elevatissimi, in media di 3.300 euro al mese, il 175% in più di quello medio italiano. Non è però una possibilità per tutti.

I dati precisi sul numero di Oss in Italia riguardano solo quelli che lavorano nelle strutture pubbliche e cioè: Asl, aziende Ospedaliere ed Universitarie, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, Ares (Azienda sanitaria della Regione Autonoma della Sardegna) ed Estav (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Sanità Toscana). Qui gli Oss impiegati sono 724.245 unità dei quali 670.803 a tempo indeterminato, 38.568 unità con rapporto di lavoro flessibile e 14.874 personale universitario.

