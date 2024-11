Nati in Italia nel 2021: l’Alto Adige è la regione più prolifica

Ogni mille abitanti 8,7 bambini. Seguono Campania, Sicilia e Calabria

E’ sempre il Mezzogiorno il “polmone” della natalità in Italia. I numeri del grafico sopra sono dell’Istat e mostrano il numero di bambini nati in Italia nel 2021 ogni mille abitanti. Alla regola che sia il Sud Italia l’area dove nascono più bambini in Italia c’è una eccezione de è il Trentino Alto Adige che nel 2021 risulta in testa alla classifica delle Regioni. In Trentino alto Adige l’andamento della natalità nel 2021 mostra 8,7 bambini nati ogni mille abitanti.

Dopo l’eccezione del Trentino al secondo, terzo e quarto posto ci sono le tre regioni più grandi del Mezzogiorno d’Italia: Campania, Sicilia e Calabria con un tasso di natalità rispettivamente di 7,7; 7,7 e 7,1 bambini ogni mille abitanti. Poi, a dispetto di quello che si potrebbe credere, arriva la Lombardia con un andamento della natalità di 6,9 bambini nati ogni mille. Sono queste le 5 regioni italiane dove nascono più bambini. Ma non basta.

I nati sono scesi al minimo storico

Basta guardare i dati dei nati in Italia nel 2022 quando il tasso di natalità è sceso al minimo storico. Ci sono stati meno di 7 neonati e più di 12 decessi per mille abitanti. E’ dall’Unità d’Italia che i nati non scendevano sotto i 400mila, attestandosi a 393 mila. L’ultima volta che in Italia si è vista una crescita delle nascite è stato il 2008 e da allora il calo è stato di 184mila nati, 27mila dei quali concentrate dal 2019 in avanti.

Come mai in Italia non si fanno figli

Tale diminuzione è dovuta solo in parte alla spontanea o indotta rinuncia ad avere figli da parte delle coppie. Tra le cause pesano infatti molto sia il calo dimensionale, quanto il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni).

Quanti sono i residenti in Italia

Alla fine, quanti sono gli italiani residenti? Al primo gennaio 2023 sono 58 milioni e 851mila unità, 179mila in meno sull’anno precedente, con un calo del 3 %. Pessimo numero, ma paradossalmente migliore rispetto a quello che si è registrato nel 2021 quando il calo degli abitanti è stato del 3,5‰ rispetto al 2020 e anche rispetto al 2020 quando il calo è stato del 6,7% rispetto al 2019. Ovviamente il dato del 2020 è influenzato dall’epidemia di Covid, ma la tendenza al calo dei residenti dura in realtà dal 2014.

Ad aumentare, secondo l’analisi Istat sugli indici demografici, è il numero degli stranieri in Italia che, al 1° gennaio 2023, sono 5 milioni e 50mila unità, 20mila in più (+3,9‰) rispetto all’anno precedente.

I dati si riferiscono al: 2021-2022-2023

Fonte: Istat