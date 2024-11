Il costo dell’assicurazione moto è di 217 euro all’anno

Per un ciclomotore 157. A Napoli si pagano 300 euro in più rispetto a Torino

L’assicurazione per le moto è obbligatoria tanto per quelle con cilindrata non superiore a 50 cc e velocità massima di 45 km/h ma anche per scooter e motociclette i costi variano in base a diversi fattori, anche territoriali. Quindi: quant’è il costo dell’assicurazione della moto? In Italia, in media, 217 euro nel 2020, che salgono a 156 euro per un ciclomotore. Ma, come detto, le cifre da spendere variano da Comune a Comune: in alcuni sono estremamente convenienti, in altri raggiungono livelli considerevoli.

Quant’è il costo dell’assicurazione della moto

Vediamo quindi le città capoluogo di provincia con i costi di assicurazione per ciclomotori e motociclette più alti. Al primo posto c’è Napoli, dove nel 2020 i motociclisti hanno speso in media oltre 440 euro. Seguono Barletta-Andria-Trani (333 euro), Reggio Calabria (320) e Catania (301). Si risparmia qualcosa, sotto la soglia dei 300 euro, a Potenza (279 euro), Isernia (275) e Latina (252). A Roma assicurare una motocicletta nel 2020 è costato in media 234 euro (di poco sopra la media nazionale); a Firenze 212, a Milano 207, a Bologna 198 e a Torino, la Città metropolitana in cui l’assicurazione moto è la più conveniente in assoluto, appena 152 euro (e soltanto 112 per i ciclomotori).

In Campania 410 euro per l’assicurazione della moto

La regione con i costi di assicurazione per le moto più alti è la Campania: in media oltre 410 euro per i motocicli e più di 300 per i ciclomotori. In questa regione i costi più elevati sono stati registrati in particolare in provincia di Caserta (352 euro per i ciclomotori e 383 per scooter e motociclette) e Napoli: 334 euro per i ciclomotori e, come anticipato, oltre 440 per i motocicli. Prezzi più bassi ma in ogni caso sostenuti rispetto alla media italiana, invece, nelle altre province di Avellino, Benevento e Salerno per i ciclomotori (in tutte e tre sui 250 euro) e simili per scooter e moto (tra i 340 e i 360 euro).

In Piemonte, Umbria e Veneto bastano meno di 200 euro

In generale, assicurare una moto nelle città del Sud può costare oltre il triplo di quanto costa farlo nelle città del Nord. A incidere sul costo dell’assicurazione della moto ci sono diversi fattori, come l’età, il sesso e la professione dell’assicurato. Ma anche la cilindrata del mezzo, la classe di merito e il luogo di residenza che, come vedremo, porta a differenze economiche molto rilevanti. Dopo la Campania, la regione con costi di assicurazione per la moto più elevati è la Calabria (263 euro per i ciclomotori e 307 per i motocicli), seguita da Puglia (224 e 304) e Sicilia (223 e 265 euro). Possono considerarsi fortunati gli abitanti delle regioni settentrionali, dove assicurare le motociclette ha costi nettamente più bassi. Il premio assicurativo medio pagato in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino Alto-Adige nel 2020 è stato di appena 97 euro per i ciclomotori e di poco più di 160 euro per i motocicli. Le tariffe sono molto convenienti anche in Piemonte (162 euro all’anno per assicurare uno scooter), Umbria (170), Veneto (175), Valle d’Aosta (179) e Marche (183).

A Bolzano l’assicurazione moto più conveniente: 144 euro

Esistono province in cui i costi di assicurazione per ciclomotori e motocicli sono decisamente più bassi della media. È il caso dei capoluoghi del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige. Assicurare un ciclomotore a Udine può costare appena 88 euro all’anno, a Pordenone 91 e a Gorizia 99. Costi simili anche a Bolzano (anche qui 88 euro) e Trento (110). Anche in queste province, che possono vantare tariffe molto convenienti per i ciclomotori, i costi aumentano per le assicurazioni dei motocicli, tuttavia mantenendosi su livelli decisamente più bassi della media nazionale: in particolare, 144 euro a Bolzano, il costo più basso d’Italia nel 2020.

In Italia si spendono oltre 800 milioni per assicurare le moto

Secondo i dati dell’Ivass, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni, in Italia sono assicurati circa 0,8 milioni di ciclomotori e 3,1 milioni di motocicli. Il totale dei premi assicurativi contabilizzati, ossia la somma dovuta alle compagnie di assicurazione da parte di chi assicura ciclomotori e motocicli è di oltre 800 milioni di euro (124 per i ciclomotori e 679 per i motocicli). La regione che spende di più in assicurazioni per ciclomotori e motocicli è la Lombardia (oltre 120 milioni all’anno), seguita da Lazio (oltre 100 milioni), Campania (86 milioni) e Toscana (72 milioni).

I dati si riferiscono al: 2020



Fonte: Ivass (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni)



