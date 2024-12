Il 19% si dichiarava “molto soddisfatto”. Nel 2016 lo ha detto solo il 16,6%

Il grafico mostra la percentuale di italiani che si dichiarano “molto soddisfatti” della vita che conducono. La domanda ci è stata fatta la prima volta nel 1973 e l’ultima nel 2016. Così si può scoprire quali sono stati gli anni nei quali il maggior numero di italiani ha condotto quella che potremmo chiamare “bella vita”.

Quando gli italiani conducevano la bella vita

Come si vede dal grafico, il maggior numero di italiani che dichiarano di aver condotto una bella vita sono stati nel 1991. Un anno, effettivamente, pieno di avvenimenti, molti dei quali non proprio positivi. Per esempio, a livello internazionale, il presidente Usa Bush viene autorizzato dal Congresso ad attaccare l’Iraq dando il via a una guerra-lampo, che si concluderà dopo appena un mese, a febbraio. Ad aprile il traghetto Moby Prince si scontra con la petroliera Agip Abruzzo: lo scontro provoca 140 vittime: è ancora oggi il più grave incidente nella storia della marina mercantile italiana.

Nel 1991 la vita era più bella?

Ma non sono mancati anche eventi positivi anche se non sono sufficienti a spiegare l’ottimismo degli italiani in quell’anno. Per esempio: nel 1991 viene sciolto ufficialmente il Patto di Varsavia e una decina di Repubbliche ex sovietiche dichiarano la loro indipendenza sotto la regia di Gorbaciov, che resta anche vittima di un sequestro. L’Urss è finita e nasce la Comunità degli Stati Indipendenti. Nel 1991, poi, Tim Berners-Lee mette online il primo sito Internet della storia. Altri eventi notevoli sono stati, per esempio, l’uscita dell’ultimo album che vede i Queen tutti insieme, prima dell’uscita dalle scene del leader del gruppo Freddy Mercury. Sempre nell’ambito dello spettacolo, esce il film “Il silenzio degli innocenti”.

La grande depressione

Venendo più vicini a noi, l’ultimo anno migliore della media sembra essere stato il 2006 (14% di soddisfazione massima) poi più nulla, depressione totale con un tonfo nel 2008 (la crisi?) e nel 2011 quando la percentuale è scesa al 4%. Nell’ultimo anno della rilevazione i felici e contenti sembrano essere un pochino di più, 6%, ma una cosa è certa: gli anni del 1991, per chi li ha vissuti, devono essere stati davvero straordinari.

I dati si riferiscono al: 1973 – 2016

Fonte: Eurobarometro, Commissione Europea

