Concerti, i live in Italia valgono 1,16 miliardi di euro

Ultimo fa il record, ma il boom è nazionale: 31,5 milioni di spettatori nel 2025

Visto dall’alto, il concerto di Ultimo a Tor Vergata era una distesa impressionante di persone: 250mila spettatori paganti raccolti in un’unica area, con il cantautore romano arrivato in elicottero sopra quella folla enorme. Per anni, quando in Italia si parlava di grandi numeri nella musica dal vivo, il riferimento quasi automatico era Vasco Rossi, simbolo dei concerti negli stadi e dei raduni oceanici. Il record di Ultimo non cancella quella storia, ma racconta che il live italiano è entrato in una fase nuova.

Dietro il singolo evento ci sono numeri da grande industria: 16 milioni di euro di incasso stimato, circa 90 milioni di indotto per Roma, 15 ettari occupati dal pubblico, un palco lungo 140 metri e alto 60, 34 torri audio e 18 maxischermi. Più che un’eccezione, il concerto di Tor Vergata è la fotografia più spettacolare di un settore che nel 2025 ha superato una soglia storica ed è diventato uno dei motori più forti dell’intera industria dello spettacolo.

Concerti italiani, boom di pubblico

Il caso Ultimo è il picco più visibile, ma il movimento riguarda tutto il settore. Secondo i dati Siae, nel 2025 i concerti in Italia hanno generato 1,162 miliardi di euro di spesa del pubblico, contro i 989,3 milioni dell’anno precedente. In dodici mesi il live ha quindi aggiunto circa 173 milioni di euro, con una crescita del 17,5%. Non aumentano solo gli incassi: crescono anche gli appuntamenti e il pubblico. Gli eventi sono stati 67.890, il 3,6% in più rispetto al 2024, mentre gli spettatori hanno raggiunto quota 31,5 milioni, con un aumento dell’8,7%. Il dato dice una cosa semplice: la musica dal vivo non è più soltanto una forma di intrattenimento, ma uno dei motori economici più dinamici dello spettacolo italiano.

Pochi eventi, ma tantissimo valore

Il peso dei concerti si capisce ancora meglio se si guarda al rapporto tra quantità e valore. Nel sistema complessivo dello spettacolo, il live musicale rappresenta appena il 2% degli eventi, ma raccoglie il 12,4% degli spettatori e soprattutto il 27% della spesa totale. In altre parole, i concerti sono pochi rispetto all’offerta complessiva, ma generano una quota molto alta di pubblico e ricavi. Anche gli indicatori medi vanno nella stessa direzione: la spesa individuale sale da 34,13 a 36,88 euro, con un aumento dell’8,1%; l’affluenza media arriva a 464 spettatori per evento, il 4,9% in più; l’introito medio per spettacolo raggiunge 17.117 euro, in crescita del 13,3%. Meno diffusi di altri appuntamenti, i concerti sono però tra quelli che producono più valore.

Sono pop e rock a fare il mercato

Dentro questo boom, il baricentro è chiarissimo: pop, rock e musica leggera sono il cuore industriale del live italiano. Da soli valgono il 57,7% degli eventi, ma raccolgono l’83,8% del pubblico e addirittura il 91,6% della spesa complessiva dei concerti. Nel 2025 il comparto ha generato 1,065 miliardi di euro di spesa del pubblico, con 39.195 spettacoli e 26,4 milioni di spettatori. Il dato più interessante è il ritmo della crescita: gli eventi aumentano appena dello 0,7%, mentre gli spettatori salgono del 9,3% e la spesa del 18,5%. Non è quindi il numero dei concerti a esplodere. A crescere è la loro forza economica: ogni evento, in media, porta più pubblico e produce più ricavi.

Concerti più cari, ma pubblico in crescita

Il boom del live passa anche da un dato più delicato: i concerti costano di più, ma il pubblico continua ad aumentare. Nel pop, rock e musica leggera la spesa media per spettatore sale da 37,23 a 40,34 euro, mentre il prezzo medio dei biglietti passa da 40,54 a 45,55 euro, con un aumento del 12,4%. Eppure la domanda non arretra: nel 2025 il comparto guadagna oltre 2,2 milioni di spettatori rispetto all’anno precedente.

Anche il rendimento dei singoli eventi cresce: l’introito medio per spettacolo passa da 23.100 a 27.169 euro, pari a +17,6%, e l’affluenza media sale da 620 a 674 spettatori. Il messaggio è chiaro: per una parte sempre più ampia di pubblico, il concerto non è solo un consumo culturale, ma un’esperienza per cui si è disposti a spendere di più, soprattutto quando il live diventa un grande evento.

Quando il concerto diventa evento

A spingere questa crescita sono soprattutto i grandi spazi del live: stadi, arene e aree per concerti capaci di accogliere almeno 30mila persone. Nel 2025 queste strutture hanno ospitato 169 eventi, raccogliendo 5,4 milioni di spettatori e generando 378,9 milioni di euro di spesa del pubblico. Rispetto al 2024, il salto è netto: gli eventi crescono del 28%, gli spettatori del 40% e la spesa del 34,2%. Il loro peso è enorme rispetto al numero di appuntamenti: rappresentano appena lo 0,4% degli eventi pop, rock e leggera, ma concentrano il 20,3% del pubblico e il 35,6% della spesa. È qui che il concerto cambia scala e diventa un grande evento cittadino, capace di muovere pubblico, servizi, trasporti e ricavi. Tor Vergata, con i 250mila paganti di Ultimo, porta questa tendenza al punto più estremo e visibile.

Gli artisti italiani riempiono gli stadi

Il dato più interessante, però, è che il grande live parla sempre più italiano. Nei grandi spazi da almeno 30mila persone crescono soprattutto gli artisti nazionali: le loro date passano da 80 a 129 in un anno, con un aumento del 61,3%. Nello stesso periodo, gli appuntamenti degli artisti stranieri scendono da 39 a 30, pari a -23,1%. Anche il pubblico segue questa direzione: gli spettatori dei concerti italiani nelle grandi strutture passano da 2,4 milioni a oltre 4,1 milioni, con una crescita del 74,2%. La spesa supera i 261 milioni di euro, cioè l’83,4% in più rispetto al 2024.

La classifica 2025 per spettatori conferma questa spinta: ai primi due posti ci sono Ligabue, con 87.938 presenze alla RCF Arena di Reggio Emilia, e Max Pezzali, con 82.446 spettatori all’Autodromo di Imola. Nella top ten compaiono anche i Pinguini Tattici Nucleari, due volte a San Siro, con 61.360 e 59.990 spettatori. Gli artisti esteri restano forti, da Ed Sheeran agli AC/DC, dai Linkin Park a Bruce Springsteen, ma il messaggio è chiaro: il grande live in Italia non vive più soltanto di star internazionali. A riempire stadi, arene e grandi spazi sono sempre di più anche gli artisti di casa. E il numero pazzesco di Ultimo a Tor Vergata, 250mila paganti in una sola sera, porta questa tendenza al suo punto più evidente

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Gli stadi cantano italiano

La nuova forza del live italiano sta tutta in questo sorpasso. Gli artisti di casa non riempiono più solo teatri e palazzetti. Oggi dominano anche gli spazi più grandi. Le date passano da 80 a 129. Gli spettatori salgono da 2,4 a 4,1 milioni. La spesa cresce da 142,3 a 261,1 milioni di euro. Gli artisti stranieri, invece, restano più costosi in media. Il biglietto passa da 90,59 a 92,15 euro. Ma arretrano nei volumi. I concerti scendono da 39 a 30. Il pubblico passa da 1,3 milioni a 1 milione. La spesa cala da 131,2 a 107,8 milioni. In sintesi, il live internazionale mantiene un valore alto per singolo biglietto. Ma la vera massa critica dei grandi concerti è sempre più italiana.

Dove i concerti fanno mercato

La crescita dei concerti non si distribuisce in modo uniforme sul territorio. La Lombardia resta il baricentro economico del pop, rock e musica leggera: oltre 7mila spettacoli, più di 6 milioni di spettatori e 286,8 milioni di euro di spesa del pubblico. Da sola vale il 26,9% della spesa nazionale del comparto. Alle sue spalle c’è il Lazio, con 2,9 milioni di spettatori e 147,4 milioni di euro di spesa, ma anche con il valore medio più alto: ogni spettatore spende in media 51,35 euro. Poi arriva l’Emilia-Romagna, che supera i 127 milioni di euro e cresce molto sia nel pubblico, +19,8%, sia nella spesa, +42,3%. I

La classifica continua poi così: il Veneto raggiunge 94,4 milioni, con un balzo del 57,2%; la Campania arriva a 83,8 milioni, in aumento del 49,8%; il Piemonte chiude a 67,5 milioni, con una crescita del 20,1%. La mappa del live italiano ha dunque un centro forte al Nord, ma la spinta ormai attraversa anche Lazio, Sud e grandi piazze regionali.

Estate, stadi e festival: la stagione d’oro dei concerti



Il calendario conferma quanto il live sia legato alla stagione dei grandi eventi all’aperto. Nel pop, rock e musica leggera, tra giugno e agosto si concentra il 39,5% degli appuntamenti, ma soprattutto il 53,3% del pubblico e il 55,7% della spesa annua. L’estate, quindi, non è solo il momento con più concerti: è il periodo in cui il settore produce più valore. Giugno da solo genera oltre 261 milioni di euro, pari al 24,5% della spesa annuale del comparto. Luglio aggiunge altri 237,5 milioni e, insieme a giugno, porta il conto al 46,8% della spesa complessiva. È sempre luglio il mese con più pubblico e più eventi: 5,4 milioni di ingressi e 5.645 spettacoli. Ma la crescita non si ferma alla stagione degli stadi e dei festival. Novembre mostra la forza del live indoor, con 74,9 milioni di euro di spesa e un aumento del valore del 42,5% rispetto al 2024.

Anche classica e jazz allargano il pubblico

Il live italiano, però, non vive solo di pop, rock e grandi stadi. A completare l’industria ci sono anche la musica classica e il jazz, due comparti più piccoli sul piano economico ma decisivi per presenza territoriale e varietà dell’offerta. Nel 2025 la classica conta 21.485 eventi, 3,99 milioni di spettatori e 77,8 milioni di euro di spesa del pubblico, crescendo su tutti gli indicatori: +10,4% gli eventi, +8,6% gli spettatori, +6,9% la spesa. È anche il genere più diffuso sul territorio, con 1.694 comuni raggiunti, pari al 21,5% dei comuni italiani.

Il jazz, invece, genera 19,4 milioni di euro di spesa, in aumento del 9,6%, con 7.210 eventi e 1,13 milioni di spettatori. La spesa media sale da 15,11 a 17,23 euro, ma resta la più accessibile tra i concerti. È qui che si vede la vera forza del settore: l’industria del live cresce perché tiene insieme mega-eventi, festival, teatri, stagioni musicali, territori e pubblici diversi. Ultimo è il record, ma quel record nasce dentro un sistema ormai molto più grande.

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Fonte: Siae

Anno di riferimento: 2025



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