Con il coronavirus le rotte che commerciali che soffrono di più sono quelle verso la Svizzera (-8,5%) e Cina (-7,1%)

Con il lockdown da coronavirus tutto il mondo si è fermato e, com’è intuibile, il commercio mondiale ha subito un duro colpo. Adesso, però, abbiamo i dati (riferiti a marzo) che ci forniscono un quadro più preciso della situazione degli scambi commerciali tra l’Europa e il resto del mondo. L’interscambio è diminuito con tutti i principali partner, ma è interessante andare a vedere quali sono le rotte che hanno portato le perdite maggiori.

I primi 5 partner dell’Unione europea in export e import

Per prima cosa si deve dire che nel marzo 2020, il totale degli scambi extra-Ue (importazioni ed esportazioni) è sceso da 252 a 228 miliardi di euro rispetto a gennaio 2020. Come si può vedere nel grafico in alto, i cali più consistenti – mettendo a confronto marzo e gennaio 2020 – sono stati registrati con Svizzera (-8,5%) e Cina (-7,1%), Russia (-6,8%), Regno Unito (-6,2%) e Stati Uniti (-4,2%). Anche le importazioni in arrivo da quelli che sono i 5 principali partner dell’Unione europea sono diminuite. Tuttavia, in questo caso, per la Svizzera (-1,2%) e gli Stati Uniti (-2,6%) il calo è stato notevolmente inferiore rispetto a quello della Russia (-8,2%), della Cina (-10,9%) e in particolare del Regno Unito (-17,0%).

Gli scambi con la Corea del Sud sono diminuiti solo dell’1,9%

Il commercio totale con il Regno Unito (-10,4%) e la Cina (-9,6%) sono quelli calati di più tra i cinque partner commerciali, mentre si sono osservate minori riduzioni per gli scambi con gli Stati Uniti (-3,6%), Svizzera (-5,3%) e Russia (-7,6%). Invece, tra i primi 11 partner commerciali dell’Ue, la Turchia (-13,0%), l’India (-11,8%) e la Norvegia (-11,7%) hanno registrato i maggiori cali degli scambi totali, mentre gli scambi con la Corea del Sud sono diminuiti solo dell’1,9%.

Fonte: Eurostat

I dati sono aggiornati al marzo 2020

Leggi anche: Tutte le previsioni sul Pil italiano del 2020