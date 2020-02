Le ore garantite alle aziende hanno già superato nel 2020 i livelli di 2017 e 2018, anche senza coronavirus

L’emergenza Coronavirus potrebbe provocare una recessione. E difficoltà nel mondo del lavoro. Tanto che tra le prime misure messe in atto è prevista la concessione più facile della cassa integrazione in deroga, anche dove attualmente non è utilizzabile. Il problema è che già prima dell’epidemia in Italia c’erano segnali di peggioramento dell’economia, al più prevista in stagnazione, e proprio i dati dell’Inps sulle ore di cassa integrazione in gennaio rappresentano un sintomo allarmante. Segnalano infatti un utilizzo di cassa integrazione maggiore del 40,64% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel complesso si tratta di 21.312.158 ore, contro le 15.153.706 dello scorso anno e alle 17.126.225 del 2017. Quando si era registrato un ricorso decisamente inferiore al 2016, anno in cui si erano superate le 30 milioni di ore.

La crisi e la cassa integrazione

Certo, siamo ancora lontani dai livelli raggiunti durante la crisi, quando nel 2013 le ore concesse furono più di 91 milioni, sempre solo a gennaio. Tuttavia il trend è chiaro, soprattutto considerando che negli anni, dopo la riforma Fornero, per legge l’uso della cassa integrazione straordinaria è stata limitata escludendola nei casi di cessazione attività, così come è stata quasi eliminata quella in deroga. Il fatto che nonostante ora sia più difficile richiedere ore di CIG aumentino le ore domandate è un segnale preoccupante. In particolare infatti a crescere di più è proprio la Cassa Integrazione Straordinaria, che tra gennaio 2019 e gennaio 2020 passa da 7.791.596 a 11.887.993 ore. Mentre quella ordinaria va da 7.173.357 a 9.423.176. Questi incrementi però per ora non sono stati affatto uniformi sul territorio nazionale

La crescita della cassa integrazione per regione

A guidare la classifica degli aumenti della Cassa Integrazione è la Puglia, con un +274,15%. E’ la regione che in gennaio ha richiesto più ore, 4 milioni e 288 mila. Viene poi la Campania, seconda a livello di incremento, con +87,8% e 2 milioni e 467 mila ore. Sostanzialmente come la Lombardia, che però ha visto una riduzione del 0,78% sul 2019.

Toscana, Liguria e Piemonte sono terza, quarta e quinta quanto a incremento percentuale, con +86,64%, +69,21%, +44,02%. A registrare i cali più grossi sono invece alcune delle regioni più piccole, Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise, che quindi influiscono poco sulla media nazionale.

Quelle più interessate dalle interruzioni della produzione dovute all’emergenza Coronavirus, ovvero Lombardia e Veneto, hanno un andamento migliore della media nazionale, anche se il Veneto di poco, con un incremento del 33,82%. E’ chiaro che in seguito agli eventi recenti il ricorso a ogni tipo di Cassa Integrazione, ma soprattutto a quella straordinaria e a quella in deroga, che stava sostanzialmente scomparendo, avrà un’impennata. Ma oggi non si può proprio prevedere di quanto.

Fonte: INPS

