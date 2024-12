Sono 850. Ma l’aumento maggiore è stato a Lodi, più 443% e Lecco, più 500%

E’ esperienza di tutti i giorni dei milanesi: i bar della città gestiti da italiani sono diminuiti moltissimo e molti gestori oggi asiatici. E solo una sensazione o c’è qualcosa di vero? Guardiamo che cosa dicono i numeri ufficiali di Unioncamere sui bar di Milano.

Unioncamere è in grado di classificare la proprietà dei bar non solo di Milano ma anche di tutte le province lombarde indicando anche in quale di queste il numero di locali gestiti da cinesi è aumentano negli ultimi 9 anni. I dati fanno riferimento soltanto alle società di persone e non alle società di capitale cinese.

Quanti sono i bar cinesi nelle province italiane

Il grafico in apertura risponde subito alla domanda: quanti bar cinesi ci sono a Milano? Nel primo trimestre del 2019 erano presenti 850 bar intestati a proprietari cinesi. Segue Brescia con 164 attività e poco distante Bergamo con 151. Chiudono le province di Sondrio e Lecco con 18 attività, ma Lecco nasconde una curiosità che vedremo più avanti.

Milano domina nei bar cinesi

Milano, dunque, è la provincia con il maggior numero di bar gestiti da cinesi, come mostra il grafico qui sotto. Se però guardiamo la percentuale dei bar cinesi a Milano sul totale dei bar cinesi della Regione (suddivisi per ognuna delle province che la compongono) si scopre che la percentuale di bar cinesi a Milano è in calo e che, quindi, nelle altre province aumentano più velocemente.

Come mostra il grafico qui in basso sui numeri assoluti, Milano passa da 547 attività del 2011 a 850 attività nel 2019, segnando il +55% in 9 anni.

Brescia segna, però, un incremento maggiore: più 86%, molto meno di Lodi, dove si passa da 7 a 38 esercizi, cioè il 443% in più, e di Lecco: +500%, dai soli 3 del 2011 si passa ai 18 registrati al 31 marzo 2019.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Unioncamere

