Effetto pandemia sui bilanci. Roma perde 63 milioni ma Milano ne guadagna 3,5

Anche i comuni sono diventati un po’ più poveri con il Covid. I dati della Ragioneria dello Stato lo certificano: nonostante i vari aiuti a fondo perduto e le misure di sostegno alle imprese e alle famiglie la crisi economica scatenata dalla pandemia ha colpito indirettamente anche le entrate delle città e dei paesi italiani.

I numeri sono contenuti in un documento che illustra il gettito delle tasse locali comune per comune, imposta per imposta. Nel caso dell’Imu, ovvero dell’Imposta Municipale Unica, a essere confrontati sono il 2019, l’anno precedente alla pandemia, e il 2021, quello in cui è avvenuto il rimbalzo dell’economia.

Appare evidente come, analogamente a quanto accaduto con il Pil, la ripresa non è stata completa. Anche le entrate Imu non sono riuscite a tornare, nella maggior parte dei municipi italiani, al livello pre-Covid.

In 4.882 comuni la variazione tra 2019 e 2021 è negativa

La Ragioneria dello Stato esamina i numeri di tutti i 7.905 comuni italiani, da Roma e Milano a quelli minuscoli, e il primo dato che spicca è che confrontando il gettito del 2019 e del 2021 vi è stata una riduzione in 4.882, ovvero il 61,8%. Guardando i dati dal punto di vista finanziario le entrate complessive sono passate da 16 miliardi e 328 milioni a 16 miliardi e 120 milioni, per un calo dell’1,27%.

Per quale motivo? Ovviamente c’entra il Covid e la crisi economia, tuttavia l’Imu non si calcola sui redditi come l’Irpef, ma sul valore dei terreni e dei fabbricati, siano essi abitazioni di lusso, visto che sulle altre prime case c’è l’esenzione, seconde case, o edifici commerciali come negozi o aziende. Si tratta quindi di una grandezza che da un anno all’altro tende a cambiare meno degli stipendi o dei fatturati, ma nonostante questo una recessione come quella provocata dalla pandemia ha causato ugualmente una variazione.

I motivi del minore gettito Imu

I motivi sono molteplici. La crisi economica ha probabilmente aumentato la frequenza di quei casi per cui è previsto uno sconto sull’Imu. Per esempio, sulla seconda in casa si paga il 50% in meno se questa è concessa in comodato gratuito ai figli, o è inagibile, e non collegata alle utenze. Vi è, inoltre, una riduzione del 75% della tassa se l’immobile è affittato con canone concordato.

È plausibile che le peggiori condizioni economiche e la riduzione degli spostamenti abbiano portato, anche nel 2021, sia a questo tipo di locazioni che a un ulteriore aumento dei tanti immobili disabitati e in condizioni da essere esentati dall’Imu. È anche facile che, sempre per la crisi, in più giovani si siano affidati alle proprietà familiari come luogo in cui vivere.

Questi fattori, però, non bastano a giustificare variazioni che, come vedremo, sono state molto importanti per alcune città. Un ruolo decisivo l’hanno avuto anche altri aspetti, in primis le esenzioni varate dal Governo proprio per alleviare la situazione economica dei cittadini.

Le esenzioni per chi ha avuto aiuti a fondo perduto

Per esempio, nel decreto Sostegni del 2021 è stato deciso che professionisti, commercianti e imprenditori che avevano ricevuto aiuti a fondo perduto fossero esentati dal pagamento della prima rata dell’Imu. Sono quelli che hanno subìto i peggiori tracolli a livello di fatturato e quindi di reddito.

Non solo, nella legge di Bilancio 2021 della fine del 2020 il Governo ha stabilito che dal versamento della stessa prima rata venissero esclusi anche alberghi, pensioni, agriturismi, bed & breakfast, discoteche, stabilimenti balneari, cinema, teatri. Questi ultimi due sono stati esentati anche per la seconda rata. Si è trattato di una misura di sostegno per le perdite subite a causa delle restrizioni e delle chiusure imposte in questi anni di pandemia, e che si è aggiunta agli aiuti a fondo perduto già stanziati in precedenza.

Gli aiuti a fondo perduto non sono bastati

Nella stessa Finanziaria è stato anche deciso un dimezzamento dell’Imu per le seconde case di non residenti con pensione estera. In sostanza si è trattato di un modo per attirare pensionati stranieri benestanti e spingerli ad acquistare una proprietà in Italia e soggiornarvi. Nel successivo Sostegni-bis, poi, Governo e Parlamento hanno votato un’ulteriore esenzione, rivolta ai proprietari di un immobile che avevano dato una notifica di sfratto per morosità all’inquilino prima della pandemia. A causa del blocco degli sfratti questo non era stato eseguito e dal 2020 non ricevevano alcun ricavo.

Dove il gettito Imu si è ridotto di più

È quindi evidente come la crisi abbia influenzato anche le entrate Imu dei comuni. Una conferma del collegamento tra il Covid e le variazioni di gettito viene dall’esame dei luoghi in queste sono state più importanti. Tra le città in cui è diminuito di più, infatti, vi sono quelle poste nelle aree più povere del Paese.

Quella che ha sofferto maggiormente è Ragusa, dove i ricavi del comune per l’Imu sono scesi del 13,5% tra il 2019 e il 2021, come si vede dalla nostra infografica. Dopo si posiziona Castellammare di Stabia, in cui le entrate sono calate dell’8%, e Ardea, in provincia di Roma, -7%. La Capitale stessa si posiziona tra i primi 8 grandi comuni per riduzione dei ricavi da questa tassa: meno 63 milioni, ovvero il 4,8% in due anni. Oltre a Roma a vedere le maggiori perdite sono Cerveteri, Aversa, Agrigento, e, unica realtà del Nord nelle prime posizioni, San Donato Milanese.

Abbiamo esaminato qui solo i centri in cui l’Imposta Municipale Unica generava tre anni fa più di 10 milioni l’anno. Se considerassimo anche tutti i piccoli centri a vedere il più grande crollo del gettito, del 57,5%, sarebbe Cosoleto, in Aspromonte, seguita da Pimentel, Sud Sardegna, -42,4%. Riduzioni intorno al 40% anche per i comuni montani di Piateda, in Valtellina, e Stelvio, in Alto Adige.

Tra i paesi un po’ più grandi, con più di un milione di gettito, soffrono Gricignano di Aversa e Maddaloni, in Campania, dove l’Imu ha reso rispettivamente il 38,2% e il 34,5% in meno.

A Milano dall’Imu 3,5 milioni di euro in più

È chiaro come il Covid abbia colpito di più, da questo punto di vista, comuni isolati in spopolamento, quelli a vocazione turistica (dove l’esenzione delle attività turistiche ha molto peso) o posti in aree con un’economia già più fragile. Con meno risorse hanno anche meno possibilità di assistere le imprese e le attività commerciali locali con aiuti a fondo perduto di vario tipo come fanno i centri più ricchi e quelli il cui gettito ha risentito meno della pandemia.

Tra questi ultimi vi è, per esempio, Milano, dove nel 2021 l’Imu ha generato incassi, per il comune, di 852,8 milioni di euro, 3,5 in più (+0,4%) rispetto al 2019. La riduzione del 2020 è stata, insomma, più che recuperata.

Ancora meglio hanno fatto, tra i centri più grossi, Cremona, +8,5%, Chieti, +6,5%, Segrate, +3,5%, Rho, +3,1%. Si tratta, tuttavia, di una minoranza, come abbiamo visto. La maggioranza dei paesi e delle città italiane dovrà attendere i dati del 2022 per vedere finalmente un recupero dei numeri pre-Covid, come il resto dell’economia italiana, del resto.

I dati si riferiscono al 2019 e 2021

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato

