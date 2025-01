Due uomini e tre donne. Djokovic primo per titoli vinti: 24. Sinner a quota 3

È il massimo risultato raggiungibile per un tennista. Un traguardo particolarmente difficile e su cui esiste un po’ di confusione terminologica. Stiamo parlando del Grande Slam, la straordinaria impresa che consiste nel diventare vincitori del Grande Slam, cioè dei quattro tornei tennistici più prestigiosi tutti nella stessa stagione: Australian Open, Open di Francia, Wimbledon e Us Open. Secondo questa definizione classica, i vincitori del Grande Slam sono soltanto due uomini e tre donne. Ma esistono diverse varianti, vediamo quali.

Jannik Sinner e il sogno del Grande Slam

Jannik Sinner non è solo il volto del tennis italiano, ma la speranza concreta di un’impresa mai realizzata nemmeno dai leggendari Roger Federer, Rafa Nadal e Nole Djokovic: la conquista del Grande Slam. Con la vittoria agli Australian Open 2025, la seconda consecutiva dopo il trionfo del 2024, e il successo agli US Open 2024, Sinner ha già scritto pagine indelebili nella storia dello sport italiano, ma il tennista italiano – appena 23 anni – ha dimostrato di possedere una combinazione unica di talento, solidità mentale e capacità di adattarsi, caratteristiche che lo rendono un candidato credibile per raggiungere il traguardo impossibile.

A differenza dei “Big Three”, che nonostante il loro dominio incontrastato non sono mai riusciti a completare il ciclo perfetto, Sinner sembra avere tutto per poter superare il limite. Imbattuto nel 2025 e con 19 titoli in carriera, tra cui 8 nel solo 2024, il suo gioco senza crepe, ma soprattutto la sua mentalità granitica lo rendono un candidato naturale alla vittoria del Grande Slam. Il prossimo capitolo di questa possibile straordinaria impresa si scriverà nel maggio 2025 al Roland Garros, sulla terra rossa di Parigi.

Nole Djokovic primo tra gli uomini per titoli Slam

Come indicato dal grafico, il tennista uomo che ha vinto più titoli validi per il Grande Slam è il serbo Novak Djokovic, con un totale di 24 titoli Slam, distribuiti in 10 Australian Open, 7 tornei di Wimbledon, 3 US Open e 2 Open di Francia. Alle sue spalle c’è lo spagnolo Rafael Nadal, che in carriera ha conquistato 14 Open di Francia, 4 US Open, 2 Australian Open e 2 tornei di Wimbledon, per un totale di 22 titoli Slam. Sul gradino più basso del podio si trova lo svizzero Roger Federer, con 20 titoli Slam, di cui 8 tornei di Wimbledon, 6 Australian Open, 5 US Open e un solo Open di Francia.

Tra i nomi emergenti, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha già ottenuto 4 titoli Slam, vincendo Roland Garros 2024, US Open 2022 e Wimbledon 2023 e 2024, mentre l’italiano Jannik Sinner, protagonista di una rapida ascesa, si è aggiudicato 3 titoli Slam, con le vittorie agli US Open 2024 e agli Australian Open nel 2024 e 2025.

Margaret Smith Court è la donna con più titoli Slam (24)

Tra le donne, invece, il record per il maggior numero di titoli Slam vinti appartiene all’australiana Margaret Smith Court, che vanta 24 vittore, di cui 11 Australian Open, 5 Open di Francia, 3 tornei di Wimbledon e 5 Us Open. Non solo: Smith Court è anche la tennista che ha vinto più titoli Slam in assoluto in singolare (come abbiamo visto, due in più di Nadal). Questa leggendaria tennista ha conquistato i successi Slam tra gli anni ’60 e ’70. Di recente il suo primato è insidiato dall’americana Serena Williams, che in carriera ha ottenuto 23 titoli Slam, uno in un più della tedesca Steffi Graf, altra stella considerata tra le tenniste più forti di sempre.

Rod Laver è il solo ad aver vinto due “veri” Grandi Slam

L’impresa più difficile, risultare tra i vincitori del Grande Slam vero e proprio, è stata realizzata soltanto da cinque tennisti in singolare: due uomini e tre donne. Il primo a riuscirci è stato l’americano Don Budge, nel 1938. Quindici anni dopo è arrivato il successo della prima donna, la connazionale Maureen Connolly, vincitrice del Grande Slam nel 1953. Quindi è stata la volta di Rod Laver, l’australiano che detiene il primato per essere stato l’unico a vincere due volte il Grande Slam: nel 1962 da dilettante e nel 1969 in formula Open.

Serena Williams è l’unica vincitrice di due Grande Slam “virtuali”

Vincere i quattro tornei nella stessa stagione riesce davvero a pochi atleti, capaci di imporsi su ogni avversario nel corso di un’annata da incorniciare. Ma esiste un’alternativa: il Grande Slam “virtuale”. Consiste nella vincita dei quattro titoli Slam non nella medesima stagione in contemporanea, ma in due stagioni consecutive una sorta di Grande Slam “impuro” insomma. Si tratta ugualmente di un’impresa non da poco, dato che finora è stata realizzata solamente da quattro tennisti: tre donne e un uomo. L’unico tennista uomo è Novak Djokovic, mentre tra le donne spicca sicuramente Serena Williams, l’unica a vincere due Grandi Slam virtuali: tra il 2002 e il 2003 e tra il 2014 e il 2015.

Sono 18 i vincitori del Career Grand Slam

Parliamo infine del Grande Slam conquistato dai tennisti che trionfano almeno una volta nei quattro tornei dello Slam, anche se in stagioni lontane tra loro. Questa impresa, la più “facile” per così dire, in singolare è stata compiuta finora da 18 tennisti, di cui 10 donne e 8 uomini. Il primo a riuscirci è stato il britannico Fred Perry, nel 1935. Il Carrer Grand Slam più recente appartiene invece a Novak Djokovic che lo ha ottenuto nel 2016, anno in cui contestualmente ha ottenuto anche il Grande Slam “virtuale”.

Fonte: ATP – Association of Tennis Professionals

I dati si riferiscono al: 2025

