E’ il quarto investitore per numero di imprese controllate. Ed è presente soprattutto nel Nord Est

La Germania è vicina, soprattutto al Nordest italiano. E se il mercato tedesco vacilla potrebbero essere le imprese del Nordest a risentirne di più.

Quanta Germania in Italia

Secondo l’analisi realizzata da InfoCamere sui dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, la Germania è infatti il quarto investitore assoluto in Italia per numero di imprese partecipate da capitale estero (escluse le società controllate attraverso altre aziende italiane) e il primo investitore nel Nordest.

Con 58 miliardi di euro registrati nel 2018 è infatti al primo posto tra i partner commerciali in Italia per valore di esportazioni, alle quali il Nordest contribuisce per quasi un quarto con 12,8 miliardi di euro.

Quante sono le aziende

Sono 835 le società direttamente partecipate da aziende tedesche nel Nordest, e in particolare nei territori del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (circa un terzo delle 2.525 imprese a partecipazione tedesca operanti in Italia) per un totale di 30mila addetti e un fatturato complessivo che supera i 12 miliardi di euro.

Le regioni “più tedesche”

E’ la Lombardia la regione con più imprese a partecipazione tedesca: se ne contano 1.047 pari al 41% del totale nazionale. Seguono poi il Trentino Alto Adige con 571 imprese e il Veneto dove sono presenti le principali multinazionali dei settori chimico-farmaceutico, dell’automotive e della grande distribuzione con un totale di 221 imprese operanti sul territorio.

Imprese tedesche al 100%

La presenza di Berlino nel sistema produttivo italiano è forte se si conta che circa il 40% della totalità delle imprese a partecipazione tedesca presenti in Italia risultano essere società a responsabilità limitata a socio unico, e quindi a totale controllo estero.

I settori economici

E’ interessante vedere in quali settori economici la Germania è più presente in Italia. Lo vediamo nel grafico qui sotto.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese

