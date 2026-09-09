Carte di pagamento e viaggi: il nuovo comparatore di The Flight Club

Scegliere una carta di pagamento pensando anche ai viaggi richiede di valutare aspetti che vanno oltre il semplice canone. Le commissioni applicate alle operazioni in valuta estera, le coperture assicurative, l’accesso alle lounge aeroportuali o la possibilità di accumulare punti e miglia possono infatti avere un peso molto diverso a seconda delle proprie abitudini.

Per aiutare i viaggiatori a orientarsi tra le diverse proposte sul mercato, The Flight Club lancia il comparatore di carte, un nuovo servizio online che consente di restringere la ricerca in base alle caratteristiche desiderate e di mettere direttamente a confronto più prodotti.

The Flight Club, dai punti e dalle miglia al nuovo servizio

The Flight Club è un progetto editoriale dedicato al mondo dei viaggi, fondato e guidato dal Founder e CEO Matteo Rainisio. Nato il 1° novembre 2020, il sito prende le mosse dalla passione di Rainisio per i punti e i programmi fedeltà e dall’esperienza maturata negli anni consultando forum e siti statunitensi specializzati in questi argomenti.

The Flight Club si occupa oggi di numerosi aspetti del mondo dei viaggi, dalle compagnie aeree ai programmi frequent flyer, passando per punti e miglia, carte, offerte, guide e recensioni.

Il nuovo comparatore si inserisce quindi in un ambito già presente nel progetto, affiancando ai contenuti informativi uno strumento pensato per rendere più semplice il confronto tra prodotti con caratteristiche anche molto differenti.

Non esiste una carta adatta a tutti

Il principio da cui parte il comparatore di The Flight Club è che non esiste una carta migliore in assoluto. Chi viaggia occasionalmente, infatti, ha in genere esigenze differenti rispetto a un frequent flyer, mentre per chi si reca spesso fuori dall’Eurozona possono diventare particolarmente importanti le condizioni applicate alle operazioni in valuta estera.

Altri viaggiatori potrebbero invece attribuire maggiore valore a benefit come l’accesso alle lounge, le coperture assicurative o il fast track in aeroporto. A incidere sulla scelta possono essere anche la possibilità di ottenere cashback oppure di accumulare punti e miglia attraverso le spese effettuate.

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Il costo della carta rimane ovviamente un elemento da considerare, ma chiaramente va messo in relazione con i servizi inclusi e, soprattutto, con il loro effettivo utilizzo. Una soluzione più costosa può offrire vantaggi interessanti per alcuni profili di viaggiatore e risultare poco adatta ad altri.

Il comparatore: filtri, confronto e schede per approfondire

Il comparatore di The Flight Club permette di restringere i risultati attraverso diversi criteri. Tra quelli disponibili figurano, per esempio, l’assenza di commissioni all’estero o di costi sui prelievi, la presenza di cashback e benefit come lounge, assicurazione e fast track.

È inoltre possibile filtrare le proposte in base alla tipologia di carta, distinguendo tra credito, debito e prepagata, oppure in base al circuito.

Dopo aver individuato i prodotti di interesse, l’utente può selezionare più carte e visualizzarne le caratteristiche a confronto. Per chi desidera approfondire ulteriormente una singola proposta sono disponibili anche schede dedicate, nelle quali vengono riepilogati caratteristiche, punti di forza e aspetti da considerare.

L’obiettivo non è quindi individuare una soluzione universalmente preferibile, ma facilitare una scelta basata sulle proprie esigenze. Costi, servizi e vantaggi acquistano infatti un significato diverso a seconda di quanto e come si viaggia: il comparatore nasce proprio per permettere di valutarli alla luce delle proprie abitudini di viaggio.