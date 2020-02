In Campania altre 15.046. Solo 231 oltre i 24 metri. Ecco quali sono le regioni con più ormeggi

In Italia ci sono 97.513 barche registrate agli uffici marittimi periferici o alla motorizzazione civile. La regione con più natanti iscritti è la Liguria, con 18.308 (il 18,77% del totale). Il 45,31% delle barche sono al Nord, il 24,49% nel Centro Italia, il 30,20% tra Sud e Isole.

Il Tirreno stravince sull’Adriatico

Come mostra la heat map qui sopra, la maggior parte delle barche italiane sono attraccate sulla costa tirrenica: dopo la Liguria, per numero di unità da diporto nautico registrate ci sono la Campania (15.046), Toscana (10.294) e Lazio (10.247). La Lombardia, pur non avendo affaccio sul mare, ha il 6,99% delle barche, mentre Abruzzo e Molise sommate non arrivano nemmeno a mille. La prima regione adriatica è il Veneto, con 6.517.

Il grafico qui sopra mostra invece la distinzione per classe di lunghezza (solo delle barche iscritte agli uffici marittimi periferici, che sono 74.423). La maggior parte delle barche, 44.480, sono tra i 10,01 e i 24 metri. Sono 29.712 quelle lunghe fino a 10 metri, mentre i natanti oltre i 24 metri sono 231. Va detto che per le barche sotto i 10 metri non esiste più l’obbligo di immatricolazione, per cui i numeri saranno sicuramente superiori.

Il problema dei posti barca al Sud

Nei loro 5.831 chilometri di litorale, le regioni di Sud e Isole hanno 72.739 posti barca, che vuol dire 12,5 ogni chilometro di costa. Una media nettamente inferiore a quella di Centro (30,1 al chilometro) e Nord (70,3 ogni mille metri), anche se, i natanti registrati al Sud sono circa 15mila in meno che al Nord. Di sicuro, come si vede dal grafico qui sotto, in Friuli-Venezia Giulia non ci sono problemi di ormeggio, visto che nei 94 chilometri di affaccio sul mare ci sono 16.609 posti barca (176,7 al chilometro, la più alta media nazionale).

Nel rapporto tra posti barca e natanti iscritti fanno meglio invece Sud e Isole, visto che al Nord ci sono 52.257 posti per 44.810 barche, al Centro 33.452 per 23.884, mentre al Sud come detto sono 72.739 i posti per 29,449 imbarcazioni.

I dati si riferiscono al: 2017

Fonte: ministero delle Infrastrutture e Trasporti

