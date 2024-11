Come togliere il fermo amministrativo anche se sei sommerso dai debiti? Ecco la soluzione legale e definitiva 

Affrontare un fermo amministrativo può sembrare l’ennesima battaglia persa soprattutto quando si sono accumulati altri debiti e la pressione finanziaria diventa insopportabile. Il fermo amministrativo in tal senso non è solo l’ennesimo ostacolo burocratico ma un serio avviso che può bloccare molti aspetti della tua vita quotidiana impedendoti di utilizzare liberamente il tuo veicolo quando più ne hai bisogno. In questo articolo vedremo cosa significa realmente avere un fermo amministrativo sul proprio veicolo e quali passi possono essere intrapresi per liberarsi da questa situazione – affrontando anche una volta per tutte il più ampio problema del sovraindebitamento.

Che cos’è il fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo è un provvedimento restrittivo che viene applicato sui beni registrati – i veicoli – a seguito di mancati pagamenti di debiti tributari o verso la pubblica amministrazione.

Essenzialmente è uno strumento utilizzato dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni (prima Equitalia) e da altri agenti di riscossione (enti pubblici o concessionari di riscossione) per costringere al saldo dei debiti pendenti. Questo tipo di misura impedisce la libera disponibilità del bene: non puoi venderlo né trasferirne la proprietà.

Tale provvedimento è particolarmente pesante perché ti priva dell’uso di qualcosa di essenziale come un’auto che magari utilizzi per lavoro o per gestire le necessità quotidiane della tua famiglia. Scoprirai la situazione solo dopo aver ricevuto una comunicazione da parte dell’ente creditore che ti richiede il pagamento e se non adempirai alle richieste entro le date stabilite il fermo diventerà effettivo complicando ulteriormente la situazione: il fermo dunque, non pagando, scatta in automatico. La tua auto rimane bloccata e ogni piano che avevi in mente resta in pausa, costringendoti a ripensare ai tuoi movimenti – e alla tua organizzazione finanziaria.

Vediamo più da vicino quali sono le conseguenze del fermo amministrativo.

Quali sono le 3 conseguenze principali del fermo amministrativo?

Il fermo amministrativo non è solo un inconveniente: può avere ripercussioni significative sulla tua vita quotidiana e sui tuoi piani futuri. Ecco alcune delle principali conseguenze:

impossibilità di utilizzo del veicolo: il più ovvio e immediato impatto di un fermo amministrativo è l’impossibilità di utilizzare il veicolo. Non puoi guidarlo, il che significa che se dipendi dall’auto per lavoro o compiti quotidiani, ti troverai a dover cercare alternative; blocco delle operazioni di vendita o trasferimento: se stai pianificando di vendere il veicolo o trasferirlo a un altro proprietario, il fermo lo rende impossibile. Questo può essere particolarmente problematico se avevi bisogno di liquidità urgentemente; accumulo di costi aggiuntivi: mentre il tuo veicolo è fermo dovrai continuare a sostenere dei costi come le rate del prestito (qualora avessi acquistato l’auto a rate) senza di fatto poterlo utilizzare.

Il fermo amministrativo segnala spesso un campanello d’allarme sul tuo stato finanziario complessivo, indicando che potrebbe esserci un problema più grande di sovraindebitamento da affrontare.

In questi casi occorre non solo rimuovere il fermo (vedremo come fare nel prossimo paragrafo) ma anche comprendere come trattare in modo efficace le cause sottostanti che hanno portato a questa critica condizione.

Ecco la procedura di revoca del fermo amministrativo

Per revocare il fermo amministrativo occorre seguire alcuni passaggi:

verifica del fermo: prima di tutto è necessario confermare lo stato del fermo. Questo si può fare tramite una visura al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e ti permetterà di capire se effettivamente sul tuo veicolo pende un fermo; identifica il credito: una volta confermato il fermo, devi identificare il debito che ha causato il blocco. Questo potrebbe essere legato a tasse non pagate, multe o altri debiti verso enti pubblici come AdE Riscossioni; pagamento del debito: la cancellazione del fermo amministrativo può essere fatta pagando il debito. Solo una volta che il debito è pagato puoi procedere con le pratiche per la sua revoca; procedura di revoca: per i fermi applicati dopo il 2020 la revoca è automatica una volta documentato il pagamento del debito all’ente creditore che si occuperà di comunicarne la cancellazione al PRA.

Se ci sono situazioni particolarmente complesse sul debito o sul procedimento potrebbe essere utile una consulenza legale per richiedere assistenza nella gestione del caso.

Cancellare il fermo amministrativo non basta se sei sommerso da altri debiti: ecco cosa fare in questi casi

Quando i debiti si accumulano fino a diventare insostenibili il fermo amministrativo rappresenta a tutti gli effetti solo la punta dell’iceberg.

In queste situazioni le misure temporanee non bastano: serve una soluzione radicale e strutturata per riprendere il controllo della propria vita finanziaria (e personale). Nell’ottica del sovraindebitamento (condizione in cui si contraggono debiti insostenibili) la Legge 3/2012 – le cui procedure sono oggi inserite nel Nuovo Codice per la Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – offre una via d’uscita legale e definitiva. La Legge è stata ideata per aiutare piccoli imprenditori e privati cittadini che si trovano in una condizione di debito eccessiva rispetto alle loro capacità economiche. Permette di accedere a procedure (ristrutturazione del debito del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione totale dell’incapiente) che proteggono l’individuo da azioni esecutive o ulteriori pignoramenti.

