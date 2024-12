La classifica. Soltanto le “Big Four” valgono da sole 1,8 miliardi di euro

Le società di revisione si occupano del controllo contabile e della revisione aziendale, certificando i bilanci delle società per azioni quotate in borsa e di quelle sottoposte all’obbligo di revisione dovuto a leggi speciali. Sono 30 le società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella maggior parte dei casi si tratta di grandi realtà internazionali, di cui 14 con sede legale in Lombardia (quasi tutte a Milano) e 7 in Emilia-Romagna. Da molti anni in Italia operano le cosiddette “Big Four”, i quattro colossi mondiali della revisione: Ernst & Young, Deloitte & Touche e PricewaterhouseCooper, con sede centrale a Londra e KPMG nei Paesi Bassi. Questi quattro giganti generano ricavi per 1,8 miliardi di euro soltanto in Italia e occupano naturalmente i primi quattro posti della classifica delle società di revisione. Vediamo nel dettaglio come si compone la graduatoria.

Deloitte Italia ha ricavi per 1,07 miliardi di euro

Fondata nel 1845 a Londra, oggi Deloitte è la principale società di revisione a livello internazionale, con un fatturato che ha superato i 59 miliardi di dollari nel 2022 e un network ramificato in oltre 150 paesi. In Italia Deloitte, la cui sede principale è a Milano, è attiva da circa cento anni e dispone di 7.700 dipendenti, di cui la metà under 30, che assistono 8 mila clienti. Deloitte Italia occupa il primo posto nella classifica delle società di revisione nel nostro Paese, grazie a 1,07 miliardi di ricavi nel 2022. Sul proprio sito Deloitte ricorda che ha lanciato “Impact for Italy”, un piano specifico per il nostro Paese e di “lungo termine con cui vuole rappresentare un punto di riferimento per le istituzioni e per supportare le aziende nelle sfide dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico”.

EY ha 700 uffici in 150 paesi

Al secondo posto c’è Ernst & Young anche conosciuta con l’abbreviazione EY, i cui ricavi nel 2022 sono ammontati a 331 milioni di euro. EY è una realtà complessa, un network di dimensioni globali che opera attraverso 700 uffici aperti in 150 paesi del mondo e 280 mila dipendenti, offrendo servizi di consulenza contabile, direzionale, strategica e fiscale. In Italia ha due sedi principali, a Roma e Milano, ma svolge attività su gran parte del territorio nazionale, tramite 18 uffici presenti nelle più grandi città italiane.

Per PwC 226 milioni di ricavi in Italia

In terza posizione troviamo PricewaterhouseCooper (PwC), con ricavi da 226 milioni di euro, presente in Italia con 24 uffici. La sede italiana è a Milano, in piazza Tre Torri. Nel mondo PwC conta su una rete di oltre 327 mila dipendenti in 155 paesi. Al quarto posto nella classifica delle principali società di revisione c’è la rete di società indipendenti KPMG, che in Italia dispone di un network che si occupa dei rami della revisione contabile, della consulenza e dei servizi fiscali e legali. Anche nel caso di KPMG (224 milioni di ricavi nel 2021), la sede legale italiana si trova a Milano.

BDO Italia al quinto posto sfida le “Big Four”

Dopo aver scorso le prime quattro posizioni della graduatoria, occupate dalle cosiddette “Big Four”, passiamo ora alla quinta, dove si incontra BDO Italia (110 milioni di ricavi). BDO è un altro network internazionale della revisione e della consulenza aziendale. È presente in 167 paesi del mondo e dispone di 97 mila professionisti a livello globale. BDO opera nel nostro Paese da oltre cinquant’anni e anche a livello internazionale è considerato il quinto più importante network di revisione e consulenza, a ridosso delle “Big Four”.

Per Mazars oltre 39 milioni di ricavi

Presente in Italia dal 1973, attiva attraverso sette uffici, Mazars è un altro importante gruppo internazionale della revisione e della consulenza (nel mondo è presente in 95 tra paesi e territori, con una rete di 47 mila professionisti). Nel 2022 Mazars in Italia ha avuto ricavi per 39,3 milioni di euro. Con 20 milioni di ricavi, invece, al settimo posto si piazza Ria Grant Thornton, attiva in oltre 143 paesi.

L’abrogazione dell’albo speciale della Consob

In passato la Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa, ha tenuto un albo speciale contenente l’elenco delle società abilitate ad esercitare la revisione legale. L’albo è stato abrogato con un decreto legislativo nell’estate del 2012. Al tempo erano 20 le società iscritte, nella maggior parte dei casi grandi realtà internazionali. Dal settembre del 2012 l’albo speciale è stato superato con l’istituzione del Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le “Big Four” delle società di revisione: 1,2 milioni di impiegati

Oltre a generare i più alti ricavi, le quattro sorelle della revisione sono campionesse anche per il numero di dipendenti: da sole le “Big Four” possono contare su una squadra di quasi 1,2 milioni di professionisti nel mondo. Questi numeri importanti si proiettano anche sul contesto italiano. Deloitte Italia è prima anche per numero di professionisti (come anticipato, sono circa 7.700); a seguire ci sono Pwc (7 mila), EY (6 mila), KPMG (5 mila), BDO Italia (mille), Mazars (500) e Ria Gran Thornton (250).

I dati si riferiscono al: 2022

Fonte: Relazione di Trasparenza delle società citate, Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze

