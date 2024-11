Dalla Juve in giù: quanto valgono le squadre di serie A

Non sempre il valore economico rispecchia l’andamento in classifica delle squadre, che possono ritrovarsi in situazioni completamente diverse rispetto a quanto raccontano i dati “economici”. Può essere molto interessante, per questo motivo, analizzare il valore delle rose delle squadre di serie A e scoprire se effettivamente gli investimenti delle società abbiano dato i frutti sperati.

Scoprire il valore delle rose delle squadre di calcio può essere molto interessante, tanto per gli addetti ai lavori quanto per i tifosi, che possono così avere una misura di quanto la società abbia lavorato bene o meno sul mercato. Per questo tipo di analisi ci viene in aiuto il portale Transfermarkt, che rappresenta forse l’archivio più completo per tutto ciò che riguarda statistiche su squadre e calciatori a livello mondiale: il famoso sito tedesco presenta infatti una sezione dedicata proprio al calcolo del valore delle varie formazioni, ottenuto dalla somma delle quotazioni dei giocatori presenti in rosa.

La rosa della Juventus vale 566,40 milioni di euro

I dati riportati da Transfermarkt evidenziano la netta disparità tra le società di maggior peso e quelle di medio-bassa classifica, segnando una vera e propria spaccatura che si riflette, come vedremo, anche sulla classifica del campionato. Al primo posto di questa speciale graduatoria troviamo infatti la Juventus, con 566,40 milioni di euro di valore, seguita dall‘Inter a 550,90 milioni, valori che permettono alle due squadre italiane di posizionarsi rispettivamente dodicesima e tredicesima a livello mondiale, molto al di sotto del podio composto da Manchester City, Paris Saint Germain e Liverpool.

Se per l’Inter, in piena lotta scudetto, gli investimenti sembrano dare frutti, diverso è il discorso per i bianconeri, che nonostante le quotazioni economiche dei propri calciatori si sono ritrovati, soprattutto nella prima parte della stagione, a vivere momenti particolarmente complessi, che oggi lasciano la Juventus un passo indietro rispetto alle tre pretendenti al titolo.

Al di là delle difficoltà della Juve descritte anche da La Stampa qualche settimana fa, la classifica di Transfermarkt rispecchia abbastanza fedelmente quanto visto finora sul campo, con Napoli e Milan – qui terza e quarta – a contendere il primo posto all’Inter, seguite da Roma, Atalanta, Lazio e Fiorentina, racchiuse in pochi punti in serie A e posizionate tra il quinto e l’ottavo posto scendendo dai 390 milioni dei giallorossi ai 232 dei viola.

Sorprese e delusioni, cosa succede tra le medio-piccole

La classifica del valore economico delle rose mostra, come detto, quanta disparità ci sia tra grandi e piccole società. Se consideriamo che le prime quattro riescono in alcuni casi a doppiare il dato delle squadre posizionate subito dopo, ci si rende conto di quanto oggi stia diventando difficile mantenere il passo dei gruppi economicamente più forti.

Nonostante ciò non mancano tuttavia interessanti sorprese: escludendo l’Atalanta, che investendo in maniera intelligente è riuscita ad accrescere il proprio valore senza operare in modo folle sul mercato, come già raccontava Fanpage nel 2019, a fare notizia quest’anno è il Verona, che nonostante un valore di poco più di 116 milioni di euro e il tredicesimo posto a livello economico, in campionato continua a macinare punti e gol, posizionandosi subito dietro le 8 “grandi” e al di sopra di squadre come Torino e Sassuolo, il cui valore viene stimato al di sopra dei 200 milioni di euro.

Genoa, una rosa da 108 milioni non basta per la salvezza

Drammatica è invece la situazione del Genoa, che a fronte di un valore della rosa di circa 108 milioni e vicino a quelli delle squadre di metà classifica, si trova oggi con un piede in serie B e un gioco che non decolla. La scia di pareggi inanellata dall’arrivo del tecnico tedesco Blessin ha messo sicuramente in mostra una squadra più solida in difesa, ma non ha portato ossigeno alla classifica dei rossoblu, che anzi si ritrovano al penultimo posto e sempre più staccati dalla zona salvezza, in una condizione che anche i portali come Betway Sports ormai ritengono difficilmente ribaltabile.

Al di sotto dei 100 milioni, infine, il valore di Venezia, Empoli, Spezia e Salernitana, con i soli toscani a godere attualmente di una posizione più tranquilla in classifica e le altre tre a lottare per la salvezza. Addirittura la squadra campana, che pure è riuscita ad aumentare il proprio valore dopo il passaggio societario a Danilo Iervolino e alla sessione invernale di calciomercato, con i suoi 55,75 milioni di euro si colloca al di sotto della più “ricca” di serie B, ossia il Parma, ventesimo in graduatoria con un valore di 57,55 milioni, e appena sopra Monza, Brescia, Pisa e Lecce, team coinvolti nella lotta promozione dalla serie cadetta alla A.

I dati si riferiscono al 2022

Fonte: Transfermarkt.it

