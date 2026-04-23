In Italia 15.433 milionari nel 2026: +23% in 5 anni, ma la crescita resta più lenta

Elon Musk che moltiplica il proprio patrimonio tra spazio e intelligenza artificiale, Jeff Bezos che continua a espandere il suo impero tra e-commerce e logistica globale, Mark Zuckerberg che scommette miliardi sul futuro del metaverso. Sono storie diverse, le più conosciute, e raccontano tutte la stessa cosa: la ricchezza continua a crescere, eccome, ma resta sempre di più nelle mani di pochi. A dirlo non sono solo i luoghi comuni e le chiacchiere da bar davanti al cappuccino, ma anche i numeri.

Secondo il Wealth Report 2026 di Knight Frank — uno studio che da vent’anni analizza l’evoluzione della ricchezza globale con dati proprietari e modelli statistici — nel mondo ci sono 713.626 individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari, 162.191 in più rispetto a cinque anni fa, pari a 89 nuovi super-ricchi ogni giorno. Una crescita che, sulla carta, racconta un’economia in espansione. Ma c’è un elemento che stona: questa ricchezza non si distribuisce, resta concentrata e fatica a tradursi in benessere per il resto della popolazione. Il risultato è un divario che non si riduce, ma continua ad ampliarsi.

Mappa super-ricchi: ecco dove sono i nuovi miliardari



Non tutti i super-ricchi sono miliardari, e questa distinzione aiuta a capire meglio come si distribuisce la ricchezza. Nel 2026 i miliardari sono 3.110: una quota molto piccola, meno dello 0,5% rispetto a chi possiede almeno 30 milioni di dollari. Pochi individui, ma sicuramente con un potere economico enorme. Anche la geografia cambia a seconda del livello di ricchezza. Se si guarda all’insieme dei grandi patrimoni, il Nord America resta al primo posto con il 37,0% del totale nel 2026, seguito da Asia-Pacifico (30,7%) ed Europa (25,8%). Ma se si passa ai miliardari, la classifica si ribalta: l’Asia-Pacifico diventa la prima area con il 35,9%, davanti al Nord America (31,0%) e all’Europa (25,1%).

Dove vivono i nuovi Paperoni: la classifica

Se si guarda alla crescita futura, il cambiamento emerge con ancora più evidenza: non sono più solo le grandi economie tradizionali a trainare l’aumento dei super-ricchi. Nei prossimi cinque anni l’Indonesia è destinata a registrare la crescita più alta degli individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari, passando da 3.833 nel 2026 a 6.966 nel 2031 (+82%). Seguono Arabia Saudita (da 4.388 a 7.162, +63%) e Polonia (da 3.017 a 4.906, +63%). Anche Paesi come Vietnam (da 1.233 a 1.960, +59%) e Australia (da 16.460 a 26.095, +59%) mostrano un’espansione significativa. Ma accanto alle crescite percentuali più elevate, restano centrali anche i grandi numeri: gli Stati Uniti continuano a guidare per dimensioni, passando da 251.352 a 387.422 super-ricchi (+54%).

Una dinamica simile si osserva tra i miliardari. L’Arabia Saudita guida la crescita relativa, passando da 23 a 65 miliardari (+183%), seguita dalla Polonia (da 13 a 29, +123%) e dalla Svezia (da 32 a 58, +81%). Ma il primato in termini assoluti resta nelle mani delle grandi economie: l’India, ad esempio, passa da 207 a 313 miliardari (+51%), confermandosi uno dei principali poli della ricchezza globale. Come si vede anche dal grafico, l’Italia si colloca più indietro: i miliardari passano da 61 a 82, con una crescita “appena” del 34%.

In cosa investono i ricchi? Immobili e infrastrutture

E dove finiscono questi capitali? Anche qui i numeri aiutano a leggere la direzione. L’immobiliare di lusso resta uno degli approdi principali: nel 2025 i prezzi globali sono cresciuti del 3,2% e 73 mercati su 100 hanno registrato un aumento. Ma la media nasconde differenze profonde. Il Medio Oriente ha segnato un +9,4%, trainato da Dubai, dove i prezzi sono saliti del 25,1%. Questa dinamica si riflette anche nei flussi di investimento. Nel 2025 il Regno Unito ha attratto 29,9 miliardi di dollari di capitali immobiliari internazionali, seguito dagli Stati Uniti con 28,4 miliardi. Più distanti Germania (14,7) e Francia (14,5), mentre l’Italia si ferma a 6,8 miliardi. I capitali si muovono quindi verso pochi hub globali, dove domanda e liquidità si concentrano.

Ma non è solo una questione di case. I grandi patrimoni stanno ampliando il raggio d’azione verso asset sempre più concreti e strategici: data center legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, infrastrutture energetiche e digitali, private equity. Settori che offrono rendimenti nel lungo periodo e un controllo più diretto sugli investimenti.

Come i Family Office spostano la ricchezza

E dietro questa concentrazione c’è anche un cambiamento nel modo in cui la ricchezza viene gestita. I grandi patrimoni non sono più amministrati in modo informale, ma attraverso strutture sempre più organizzate: nel mondo si contano ormai circa 10.000 family office, in crescita di circa il 5% l’anno, veri e propri centri di gestione che operano su scala globale e con strategie sempre più sofisticate. Allo stesso tempo, chi possiede queste risorse è sempre più mobile.

Consigliato dalla redazione L’annuario 2025 di Truenumbers Tutti i dati che hanno segnato l’anno in un unico volume di 200 pagine. Grafici, analisi e zero opinioni. Solo fatti supportati da dati ufficiali. Scopri i contenuti

I grandi patrimoni si spostano, scelgono dove vivere e investire valutando variabili molto concrete: fiscalità, stabilità politica, qualità della vita. È in questo contesto che si spiega anche la competitività dell’Italia: non tanto come luogo dove si genera nuova ricchezza, ma come destinazione capace di attrarre capitali già esistenti, offrendo un equilibrio tra vantaggi fiscali, patrimonio immobiliare e contesto di vita che continua a esercitare un forte richiamo internazionale.

L’Italia attira i ricchi ma non li crea

In un contesto in cui i grandi patrimoni sono sempre più mobili e gestiti in modo strutturato, il Paese si posiziona soprattutto come destinazione, più che come motore di nuova ricchezza. Non è tra i principali luoghi in cui nascono i grandi patrimoni, ma è sempre più spesso tra quelli in cui scelgono di trasferirsi. Anche per questo si rafforza il peso di strumenti come la flat tax per i nuovi residenti, che consente di pagare un’imposta fissa sui redditi prodotti all’estero — oggi pari a 300.000 euro l’anno — indipendentemente dal patrimonio complessivo. Una leva fiscale che, insieme ad altri fattori, ha contribuito a rendere l’Italia un punto di riferimento per i capitali internazionali.

Questo interesse si riflette direttamente nel mercato immobiliare di fascia alta. Nel 2025 Milano ha registrato una crescita dei prezzi contenuta (+0,4%). La domanda, però, supera l’offerta. Un segnale chiaro della pressione crescente degli acquirenti internazionali. Quando l’offerta si riduce, l’attenzione si sposta rapidamente su altre aree ad alta attrattività, come Roma, la Toscana e il Lago di Como. È qui che si completa il quadro: l’Italia non guida la crescita della ricchezza globale, ma riesce a intercettarne i flussi. Trasforma mobilità e strategie fiscali in un vantaggio competitivo.

Ricchezza in Italia: una crescita troppo lenta

Se si guarda alla produzione di nuovi ricchi, l’Italia si muove con un passo diverso rispetto ai grandi poli globali. Anche qui i grandi patrimoni aumentano, ma nascono più lentamente. Nel 2026 gli individui con patrimoni superiori ai 30 milioni di dollari sono 15.433, in crescita del 23% rispetto a cinque anni prima. Un dato positivo, che però perde slancio nelle prospettive: nei prossimi anni l’aumento atteso è più contenuto, intorno all’8%. Il punto è proprio questo: la ricchezza cresce, ma la capacità di generarne di nuova resta limitata.

La spiegazione sta nella struttura dell’economia. È meno esposta ai settori che oggi producono grandi patrimoni in tempi rapidi — tecnologia, finanza globale, piattaforme digitali. È invece più legata a un tessuto produttivo fatto di imprese familiari e manifattura, dove il capitale si accumula nel lungo periodo. A questo si aggiungono una crescita economica più moderata e un ecosistema meno orientato alle grandi operazioni finanziarie. Il risultato è chiaro: l’Italia continua a produrre nuovi ricchi, ma a un ritmo più lento. E con una minore capacità di generare grandi concentrazioni di ricchezza.

Dati aggiornati al: 2026

Fonte: Knight Frank, The Wealth Report 2026