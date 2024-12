Sono cresciuti del 21% rispetto al pre-pandemia. La prova il 3 settembre

Ci saranno 14.020 posti disponibili per le facoltà di medicina nel 2021, il 7% in più rispetto al 2020/2021 e il 19% in più sul 2019 e, quindi, sul periodo pre-pandemia. Negli ultimi 10 anni non sono mai stati così tanti. Buone notizie per tutti i ragazzi che aspirano a diventare medici e devono passare dal difficile test di medicina. E, come spesso capita, si ritrovano a provare più anni consecutivamente rincorrendo il sospirato pass.

I posti di disponibili a medicina negli ultimi 10 anni

Nel grafico in alto possiamo vedere che i posti disponibili a medicina sono aumento da alcuni anni, anche se l’incremento dei posti, per quest’anno, era atteso e c’è stato. Le Regioni chiedevano di arrivare a 14.332, mentre la Federazione dei medici si era fermata alla soglia di 11mila nelle richieste. Alla fine, il Ministero dell’Università e della ricerca è arrivato a 14.020.

L’aumento è stato di 948 posti e si spiega, per quasi metà (400 posti), con l’apertura di nuove facoltà di medicina e chirurgia in particolare al Sud Italia. Parliamo dei nuovi corsi che partiranno all’Università Lum di Casamassima (Bari), all’Università Salento di Lecce, Università Basilicata di Potenza e Università della Calabria di Rende (Cosenza).

I test di ingresso alle università

In ogni caso, l’aumento dei posti disponibili è stato registrato solo per le facoltà di Medicina e chirurgia tra quelle che hanno il numero chiuso. Per Medicina veterinaria, infatti, i posti nel 2021 sono diminuiti da 890 a 877 rispetto al 2020.

Per Odontoiatria e protesi dentaria sono cresciuti solo leggermente, da 1.231 a 1.253. Per Architettura passiamo dal 6.435 del 2020 a 6.349 del 2021. Unica eccezione, oltre a Medicina e chirurgia, Scienze della formazione primaria: è passata dai 7.721 del 2020 ai 7.884 del 2021.

Il test di medicina: date e indicazioni utili

Ma quando si svolgerà il test di accesso alle facoltà di Medicina e chirurgia? Venerdì 3 settembre in tutta Italia. Il Ministero dell’Università e della ricerca ha infatti pubblicato il decreto che regola la struttura della prova, le scadenze, le modalità di iscrizione e il funzionamento della graduatoria unica nazionale. Il test, che comincerà a partire dalle ore 13, sarà composto da 60 quesiti, da risolvere in 100 minuti.

