0 Share with your friends Inviare

Il documento del Senato sui fondi per gli ultimi tre sismi (Documento-prima parte)

Sono passati 10 anni dal terremoto dell’Aquila, eppure la ricostruzione non è mai finita. Quanti milioni sono stati spesi finora? Lo rivela uno studio sui soldi ai terremotati elaborato dall’Ufficio Valutazione Impatto del Senato.

Soldi ai terremotati

I numeri della ricostruzione dopo i tre grandi sismi dell’Aquila, di Amatrice e dell’Emilia sono impressionanti. Il grafico qui sotto riassume l’ammontare delle risorse stanziate:

In favore delle aree terremotate sono state destinate risorse per circa 17,5 miliardi di euro (L’Aquila nel 2009), 8,2 miliardi (Emilia e zone limitrofe nel 2012) e 3,2 miliardi (terremoto nel centro Italia del 2016). Tra il 2009 e il 2017 20,1 miliardi di euro sono destinati alla ricostruzione dei territori devastati dagli ultimi 3 terremoti, mentre interventi per altri 18,7 miliardi sono previsti nel periodo 2018-2047. In totale fanno 38,8 miliardi.

Ma non solo. Tra le risorse assicurate al Centro Italia c’è anche il sostegno dell’Europa: 1,3 miliardi di euro, l’intervento più consistente dalla nascita del Fondo europeo di solidarietà (vedi la seconda parte del nostro servizio in esclusiva). Poi bisogna aggiungere 1,6 miliardi di fondi extra che l’Italia riceverà entro il 2020 da destinare, in parte, anche alle regioni colpite e altri 2 miliardi di prestiti quadro saranno disponibili grazie alla Banca Europea per gli investimenti. Infine altri fondi sono stati erogati direttamente dalla Ue, come Truenumbers ha scritto in questo articolo.

Il fatto è che la ricostruzione è letteralmente un disastro, con casette ancora non consegnate e le macerie ancora lì, dove il sisma le ha catapultate. Ognuno dei terremoti analizzati dal documento del Senato ha una propria particolarità, soprattutto quello dell’Aquila e del Centro Italia, ma è difficile sostenere che i soldi siano stati spesi bene se, in entrambi questi casi, le zone colpite non solo non hanno ripreso a vivere, ma non sono state nemmeno messe in grado di sperare di poter ripartire in tempi brevi.

Come abbiamo speso i soldi ai terremotati

In totale, l’85% delle risorse stanziate dopo i tre terremoti è stato destinato alla ricostruzione, l’8% alle attività produttive, il 4% alle pubbliche amministrazione e il 3% a fronteggiare le emergenze. Ma dove sono andati in concreto?

La maggior parte dei finanziamenti, per l’esattezza 33.165 milioni, è servita per la la ricostruzione o il ripristino di infrastrutture e immobili, sia pubblici che privati, mentre il resto degli stanziamenti è stato destinato alla riparazione dei danni subìti dalle attività produttive (3.081 milioni), oppure per fornire un surplus di risorse finanziare agli enti pubblici direttamente coinvolti o impegnati dagli eventi sismici (1.530 milioni).

Un miliardo, invece, è servito per fronteggiare le situazioni di immediata necessità delle popolazioni, dalla disponibilità di cibo e di riparo alle cure mediche e chirurgiche.

L’emergenza però è costata molto di più di quello che raccontano i documenti, perché gli oneri sostenuti nelle prime settimane non sono considerati nel rapporto del Senato perché sostenuti dalle varie amministrazioni coinvolte, come la protezione civile, l’esercito o le forze di polizia, che si sono avvalse di risorse già disponibili in bilancio.

I soldi spesi per l’Emilia

A partire dal maggio del 2012 sono state approvate misure per 8,2 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo l’anno per il triennio 2012 – 2014. Negli anni successivi lo stanziamento si è attestato intorno ai 500 milioni per poi stabilizzarsi sui 430 milioni fino al 2025. Tra 2026 e 2047 è prevista una disponibilità complessiva di 9 milioni, cioè 300 mila euro l’anno.

Il 93% delle risorse (7,6 miliardi) è stato destinato agli interventi finalizzati alla ricostruzione e solo il 5% alla ripresa delle attività produttive (380 milioni). Per gli interventi di emergenza, infine, sono stati spesi 2 milioni di euro.

I soldi spesi per l’Aquila

In favore delle aree colpite dal sisma del 2009 sono stati stanziati complessivamente circa 17,5 miliardi di euro. Quasi la metà delle risorse è stata spesa tra il 2009 e 2013.

In questo caso c’è una chiara prevalenza degli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino del patrimonio immobiliare: 15,6 miliardi, quasi il 90% dell’impegno finanziario complessivo. Al sostegno delle attività produttive sono stati invece destinati 213 milioni.

I soldi ai terremotati dell’Abruzzo

Per il terremoto del centro Italia, che ha coinvolto anche l’Abruzzo e Perugia, sono stati stanziati finora 13,163 miliardi di euro, di cui 3,181 per il biennio 2016-2017. Si prevede di spendere gli altri 10 nei prossimi 30 anni.

La maggior parte dei fondi (75%) è stata destinata alla ricostruzione del patrimonio infrastrutturale e immobiliare.

Rispetto agli altri terremoti del 2009 e del 2012, infatti, nel centro Italia c’è stato un maggior impegno finanziario per la ripresa delle attività produttive danneggiate: 2 miliardi e mezzo, contro i 380 milioni stanziati per la pianura padana e i 213 per l’Aquila.

I danni, i morti

Il grafico sopra confronta le vittime dei terremoti e i soldi ai terremotati che sono stati stanziati.

Il terremoto a L’Aquila ha fatto 309 morti, oltre 1600 persone ferite e quasi 70 mila senzatetto. La località più devastata fu Onna, piccolo borgo di 350 abitanti, mentre nel capoluogo la zona più gravemente colpita fu il centro storico, che risultò totalmente inagibile.

In meno di 24 ore si misero al lavoro 4mila volontari, tra cui 1200 vigili del fuoco, e nel giro di 48 ore si attivarono 1800 militari, 1580 poliziotti, 816 operatori della Croce rossa, 2400 vigili del fuoco e 4300 volontari. Il terremoto ha causato danni diretti per 10 miliardi e 212 milioni di euro. Nei mesi successivi al terremoto abruzzese furono stanziate risorse finanziarie pubbliche per 10,5 miliardi e gli sfollati, a distanza di cinque anni dall’evento, si erano ridotti a circa 4.600.

In Emilia le vittime sono state 27. Centinaia i feriti e 15 mila gli sfollati. Gli edifici dichiarati inagibili furono 14 mila e 600 i beni culturali danneggiati. L’area interessata dal terremoto del 2012 è tra le più produttive d’Italia, produce circa 20 miliardi l’anno di ricchezza, pari a circa il 2% del Pil nazionale, ed è stato stimato che il sisma, oltre ai danni diretti, abbia determinato perdite indirette per mancata ricchezza prodotta pari a 3,1 miliardi di euro.

Il terremoto che ha colpito il centro Italia distruggendo Accumoli, Amatrice, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto è stato il sisma più forte avvenuto in Italia dopo quello che nel 1980 distrusse l’Irpinia.

Il bilancio di questa sequenza sismica è stato pesantissimo in termini di vite umane perdute, di economia sconvolta, di patrimonio culturale devastato. Ai danni materiali, stimati dalla Protezione civile in 23 miliardi e 530 milioni di euro (12,9 miliardi si riferiscono agli edifici privati e 1,1 miliardi di euro agli edifici pubblici), si aggiungono quelli, già ingenti, degli ultimi due gravi sismi che hanno colpito l’Italia nel 2009, all’Aquila, e nel 2012, nella pianura padana.

I dati si riferiscono al: 2017

Fonte: Ufficio Valutazione Impatto del Senato

Leggi anche:

LA SECONDA PARTE DEL NOSTRO DOSSIER

Terremoti: i 10 Paesi più colpiti dal 1990

Terremoti, il tragico conto dei morti