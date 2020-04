Rifiuti e trasporti (locali e aerei) i settori più colpiti. La Regione che si ferma di più è il Lazio

È l’igiene ambientale il settore lavorativo più colpito dagli scioperi in Italia nel 2018. Lo afferma il rapporto annuale della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Per “igiene ambientale” si intende “la gestione del sistema dei rifiuti nel ciclo integrato di raccolta, smaltimento e riuso”.

Quanti scioperi in Italia

Come si vede nell’istogramma in alto, in questo settore le agitazioni proclamate in un solo anno sono state 411, cioè più di una al giorno in tutta Italia. Bisogna però precisare che quelle effettivamente messe in atto sono state poco più della metà, 230, il 55,9%. Dopo l’ambiente è il trasporto locale quello a soffrire: nel 2018 sono stati proclamati 302 astensioni dal lavoro delle quali 223 attuate (73,8%).

Si sciopera soprattutto in ambito locale

La Commissione di garanzia sottolinea il carattere locale di queste agitazioni, frutto soprattutto di problemi di liquidità legati agli enti pubblici che spesso sono in ritardo (soprattutto al sud) nei pagamenti dei lavoratori sia del settore dell’igiene ambientale che in quello del trasporto pubblico. Al nord, invece, i problemi sarebbero più legati alla frammentazione degli incarichi e, a detta dei sindacati, “a un massiccio ricorso al subappalto”.

Al terzo posto della classifica troviamo gli scioperi del trasporto aereo, che a differenza dei primi due hanno una rilevante connotazione nazionale. Nel 2018 gli scioperi proclamati nel settore aereo sono stati 221 (260 nel 2017, -15%).

Nel 2018 calano gli scioperi: -13,8% rispetto al 2017

Secondo la Commissione di Garanzia per gli scioperi il 2018 ha registrato una riduzione di oltre dieci punti percentuali della proclamazione degli scioperi: -13,8% per la precisione. Nel 2018 ne sono stati annunciati 2.109 rispetto ai 2.448 del 2017. Ecco il confronto:

Negli ultimi undici anni le proclamazioni si mantengono costantemente intorno ai 2mila l’anno: la media è di 2.212,5 annui, per l’esattezza.

Ecco dove si sciopera di più

Le regioni in cui si sciopera di più? Campania, Lazio e Sicilia. In Campania nel 2018 sono stati proclamati 329 scioperi e, come si vede nel grafico sotto, cliccando sulla freccetta a destra, 116 giorni sono stati quelli con i lavoratori a braccia conserte.

Il Lazio insegue al secondo posto con 251 proclamazioni, la Sicilia è terza con 244, ma le due regioni si scambiano le posizioni in fatto di giornate interessate da scioperi. Quarto posto per la Lombardia, prima regione del Nord, con 181 scioperi proclamati. A livello marcoregionale, il centro è la zona dove si sciopera di meno (374 proclamazioni), mentre nord (541) e sud (582) hanno dimensioni paragonabili, a meno che non si aggreghi al sud il dato sulle isole (323): sud e isole insieme, infatti, vedono la proclamazione di 904 proclamazioni, che sul totale nazionale impattano per il 42,9%.

I dati si riferiscono al: 2018

Fonte: Commissione di garanzia degli scioperi nei servizi pubblici essenziali

