Ma alla Lazio ne sono stati concessi 13. La classifica di chi ne ha tirati (e sbagliati) di più

La Juventus è la squadra che finora ha capitalizzato di più i rigori: ne ha tirati 8 e i rigori messi a segno sono stati… 8. Anche l’Inter, il club più vicino in classifica alla capolista bianconera, una percentuale di realizzazione del 100%, ma con meno rigori: 7. Juve e Inter, quindi, si sfidano anche dal dischetto: sono le prime due della classifica e, forse non a caso, sono quelle che hanno sfruttato meglio le occasioni dagli undici metri. Come si può vedere nel grafico in alto (in azzurro i rigori ricevuti e in rosso quelli segnati), alla ventiduesima giornata del campionato di serie A viaggia con il 100% dal dischetto anche il Torino (5 su 5), il Milan (4 su 4) e il Brescia (2 su 2).

I rigori messi a segno

La squadra alla quale sono stati concessi più rigori, però, non è la Juve, ma la Lazio: ne ha tirati be 13 segnandone 10. Con 3 errori il club biancoceleste è quello che, in numeri assoluti, ne ha sbagliato di più. Hanno collezionato due errori anche Roma, Spal, Lecce e Parma. Prendendo, invece, la percentuale di errori sul numero di rigori tirati vediamo che la squadra più sprecona è stata la Spal con 2 errori su 5 tentativi. Fanno meglio di poco il Napoli, con 1 errore su 3 soli tentativi (66,7% di trasformazione), e il Genoa con 2 errori su 7 tentativi (71,4%).

Rigori a sfavore

Si può, però, andare a vedere anche quali squadre hanno ricevuto più rigori a sfavore. I portieri di Lecce e Udinese si sono trovati di fronte a 8 rigori (7 segnati, in entrambi i casi). Cagliari, Genoa, Sassuolo e Torino ne hanno subiti 7. Seguono Roma, Juventus e Brescia con 6 rigori subiti.

Fonte: Transfermarkt

I dati si riferiscono al: 2019

