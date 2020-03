Ha guadagnato 48 milioni di dollari nell’ultimo anno superando altri big della musica

Grande attesa per il ritorno di Paul McCartney in Italia previsto per il prossimo anno, a 7 anni di distanza dall’ultima visita. La star non avrà la risonanza mediatica che aveva al tempo dei Beatles, ma all’età di 77 anni continua ad avere un certo seguito a livello internazionale. Non solo: Paul McCartney è anche uno dei cantanti più pagati al mondo: in un anno ha guadagnato 48 milioni di dollari, superando altri big della musica come i Guns N’ Roses (44 milioni), Jennifer Lopez (43 milioni) e i Rolling Stones, che prendono “solo” 41 milioni di dollari. Taylor Swift invece supera tutti, come si può vedere nel grafico: in un anno ha incassato ben 185 milioni di dollari.

Paul McCartney in Italia

Il tour internazionale di Paul McCartney prevede una tappa il 10 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli e un’altra il 13 giugno a Lucca in occasione del Summer Festival. Anche Celine Dion canterà a Lucca, però a luglio. Insomma, il calendario 2020 degli appuntamenti live con i cantanti internazionali è molto fitto. Giusto per fare qualche nome, segnatevi in agenda Mika, in arrivo il prossimo febbraio a Padova, Bolzano, Napoli, Bari e Reggio Calabria, James Blunt (tre tappe previste a marzo a Milano, Padova e Roma) e i Green Day, che si esibiranno a Milano e a Firenze (10-11 giugno). Saranno accontentati anche gli amanti dell’heavy metal: il 20 luglio gli Iron Maiden saranno a Bologna.

Eminem vs J-AZ e Fedez

Il 2018 è stato un anno particolarmente propizio per i concerti in Italia. Le entrate dell’anno scorso, infatti, hanno superato i 423 milioni di euro: il dato è in crescita dal 2013, quando il box office aveva incassato circa 285 milioni di euro.

L’anno scorso è stato un grande anno anche per i concerti pop, trainati dall’esibizione di Eminem che faceva tappa per la prima volta in Italia. Il rapper ha venduto ben 79.385 biglietti, come si vede nel grafico, e ha trasformato il concerto milanese nell’evento musicale dell’anno. I cantanti italiani però non sono da meno: J-AZ e Fedez, infatti, sono riusciti a vendere 78.497 biglietti: un numero non così distante da quello di Eminem.

