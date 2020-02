La classifica è stilata in base a 6 indicatori. L’Italia è 36esima (+11 posizioni)

Siete finlandesi e non siete felici? Allora la colpa è soltanto vostra, perché vivete nello Stato più “felice” al mondo. Lo ha stabilito il World happiness report 2019 del Sustainable development solutions network delle Nazioni unite. La classifica, che comprende 156 Paesi, è stata stilata in base a 6 indicatori: Pil pro-capite, politiche sociali, aspettativa di vita, generosità, libertà, percezione della corruzione.

Quali sono i Paesi più “felici” al mondo

Come si vede dal grafico sopra, fra i Paesi più felici al mondo in testa c’è la Finlandia con 7.769 punti (assegnati in base ai 6 indicatori scelti per il report). Segue la Danimarca (7.600 punti), che rispetto all’anno precedente è riuscita a superare la Norvegia, scalzandola dal secondo posto. Subito fuori dal podio ci sono l’Islanda e i Paesi Bassi, entrambi con poco meno di 7.500 punti. Insomma, il verdetto è chiaro: per essere “felici”, o comunque per stare bene, bisogna vivere nel Nord Europa. Gli unici due Paesi della top 10 che non si trovano nel continente europeo, infatti, sono Nuova Zelanda (7.307 punti) e Canada (7.278).

E l’Italia? Per trovarla bisogna scorrere la classifica del World happiness report fino al 36esimo posto. Non male, se si pensa che il nostro Paese è migliorato di ben 11 posizioni rispetto al 2017. Fra gli Stati che fanno meglio di noi ci sono gli Emirati Arabi, in 21esima posizione (nonostante qui i diritti civili siano scarsamente garantiti), il Cile (26esimo) e persino l’Arabia Saudita (28esima posizione).

Il Paese “peggiore” è il Sudan del Sud

Nella seconda scheda del grafico sopra sono riportati, invece, i 10 Paesi più “infelici” al mondo, cioè gli ultimi della classifica stilata dal World happiness report 2019. Si tratta di Haiti, Botswana, Siria, Malawi, Yemen, Rwanda, Tanzania, Afghanistan e Repubblica Centrafricana: tutti hanno ottenuto una valutazione poco superiore ai 3.000 punti (meno della metà dei Paesi più felici). L’ultimo in assoluto è il Sudan del Sud (2.853 punti), uno Stato dell’Africa orientale dilaniato da molti anni da un conflitto interno tra le forze governative di etnia dinka e i ribelli di etnia nuer.

Non è un caso che in generale, in fondo alla classifica, siano presenti Paesi che di recente sono stati (o sono ancora) teatro di guerra. Fra gli Stati del continente europeo il peggiore è l’Ucraina, in 133esima posizione, con un punteggio pari a 4.332. Per trovare un membro dell’Unione europea, invece, bisogna scorrere alla 97esima posizione della Bulgaria (5.011 punti).

