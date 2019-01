0 Share with your friends Inviare

Nel 2016 sono stati accolti 14.012 minori da nuovi nuclei e 12.603 nelle residenze dedicate

Il numero dei minori affidati in famiglia, o in strutture residenziali dedicate, è pressoché costante nell’ultimo decennio.

Quanti sono i minori affidati

Se si eccettua il picco registrato nel 2007 con 29.870 minori accolti fuori dalla famiglia di origine, tra il 2008 e il 2016 le variazioni sono minime, di appena 590 tra bambini e ragazzi under 18. Ma quanti sono affidati alle famiglie? E quanti alle strutture residenziali dedicate? Il grafico qui sopra mostra il totale dei ragazzi suddiviso in base alle loro destinazioni. Anche in questo caso la proporzione tra le due soluzioni è, evidentemente, costante, con cifre sempre intorno alle 14mila unità per gli affidi familiari e intorno alle 12mila unità per le accoglienze in residenze dedicate. Unica eccezione per la prima rilevazione del 1999, quando le residenze per minorenni accolsero più ragazzi rispetto alle famiglie: 14.945 contro 10.200.

Al nord prevale l’affidamento familiare

L’affidamento familiare è più frequente nell’Italia centrosettentrionale, con tassi di incidenza sulla popolazione minorile di riferimento che vanno dal 3,2 ogni 1.000 residenti della Liguria, al 2 della Toscana. Al Sud, come mostra il grafico qui sotto, si rilevano invece i valori più bassi, con Campania e Calabria a 0,9 ogni 1.000 residenti, Molise a 0,8 e Abruzzo 0,5. Il grafico qui sotto indica proprio i tassi di accoglienza ogni 1.000 abitanti minorenni residenti.

Nei servizi residenziali per minorenni il tasso di accoglienza più alto è del Molise, con 3,1, Liguria, 2,6, e Provincia di Trento con 1,8. In fondo alla classifica ancora l’Abruzzo, insieme a Toscana e Friuli Venezia Giulia con un tasso di 0,8. Un dato significativo è infine rappresentato dal flusso annuale dei soggetti presenti nelle strutture di accoglienza, ovvero alle effettive presenze, poiché offre un quadro numericamente più completo e vicino al reale impegno dei servizi sociali territoriali, che già svolgono un’attività complessa, come spiegato da Truenumbers in questo articolo. Ebbene, nel 2016, a fronte di 26.615 minori affidati tra famiglie e residenze, erano 34.788 quelli che hanno effettivamente usufruito delle due soluzioni.

I dati si riferiscono al: 2016

Fonte: Ministero del lavoro e delle Politiche sociali

