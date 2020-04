Gli under 30 sono solo il 12%; il 46% sono freelance e il 55% ha solo il diploma

In Italia con la cultura mangiano in pochi, spesso non sono laureati e non sono più tanto giovani. Siamo all’ultimo posto in Europa nella quota di laureati che lavorano nell’industria culturale. Non solo: siamo all’ultimo posto anche per la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni.

Che si parli di libri, film o di teatro poco importa: in Italia – come emerge dagli ultimi dati Eurostat sul tema, riferiti al 2017 – solo il 45% di chi lavora nel mondo della cultura ha una laurea in tasca. La media europea arriva al 59% ed è lontanissima. Tra l’altro, il Paese primo in classifica è un insospettabile: Cipro. Qui il 78% di chi lavora nella cultura è laureato.

Lavorare nella cultura

Il Paese è nella media europea per quanto riguarda il giro d’affari dell’industria culturale: vale l’1,7% del Pil e impiega 3,6% dei lavoratori (3,8% la media europea). L’Italia, però, non è sotto la media solo per la quota di laureati. Ad esempio, le donne sono pochissime rispetto agli altri Paesi. Qui il genere femminile rappresenta il 42% e l’Italia è al terzultimo posto in Europa. Per non parlare della percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni: non va oltre il 12%. E in questo caso l’Italia è, di nuovo, ultima in Europa.

Affare da freelance

Dall’indagine di Eurostat, però, emerge anche che nel settore della cultura quasi la metà dei lavoratori (il 46%) è un freelance e non è assunto dal proprio datore di lavoro. Può sembrare normale in questo settore, ma si deve però considerare che in generale la quota di freelance è molto più bassa in Italia e non supera il 22%. In questa classifica, al contrario di quella dei laureati, l’Italia è nelle posizioni di altissima classifica: è seconda dietro all’Olanda, dove il 48% dei lavoratori della cultura sono freelance.

I dati si riferiscono al: 2017

Fonte: Eurostat

