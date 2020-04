L’Europa ne ospita 40, Germania e Usa i Paesi in cui sono più presenti. Due anche in Australia

Sono 83 in tutto il mondo e il sito del ministero degli Esteri li definisce luoghi “di incontro e di dialogo per intellettuali e artisti, per gli italiani all’estero e per chiunque voglia coltivare un rapporto con il nostro paese”. Gli Istituti di cultura italiana all’estero non sono solo nelle capitali e alcuni Paesi ne ospitano addirittura più di uno. Spesso sono il “cimitero degli elefanti” di professori universitari, magari senza incarichi in Italia, o di ex ambasciatori in disarmo ma a volte sono, è vero, luoghi dove la conoscenza della lingua, tradizioni e way of life italiana riesce a farsi apprezzare. Con ritorni economici sconosciuti.

La gran parte sono in Europa (sono 33 quelli nei Paesi dell’Unione europea), ma i singoli Paesi che ne ospitano di più sono la Germania (Amburgo, Berlino, Colonia, Monaco di Baviera e Stoccarda) e gli Stati Uniti (Washington, Chicago, Los Angeles, New York e San Francisco).

Eventi culturali e corsi

Rappresentano la cosiddetta diplomazia culturale italiana e vengono gestiti direttamente dal Ministero degli esteri. In sostanza, organizzano eventi culturali come mostre, presentazioni di libri e convegni, oltre a proporre nelle rispettive città corsi di lingua e cultura italiana. Sono nati con un un regio decreto del 1926 sia con l’obiettivo di stabilire un legame con i tanti italiani emigrati nei decenni precedenti che per ragioni diplomatiche. Il primo è stato quello di Bruxelles, aperto nel 1932, seguito da quello di Madrid, inaugurato nel 1939.

L’America ne ospita 18

Dopo l’Europa il continente dove sono più presenti è l’America con 18 Istituti. Oltre ai 5 degli Stati Uniti nei decenni ne sono stati aperti 2 in Canada, 2 in Argentina e 2 in Brasile oltre a quelli di Messico, Cile, Colombia, Venezuela, Uruguay e Guatemala. Gli Istituti di cultura italiana in Asia, invece, sono 15. In Cina sono a Pechino, Shangai e Hong Kong, mentre in Giappone sono presenti a Tokyo e Osaka e in India a New Delhi e Mumbai. E compare ancora sul sito del Ministero degli esteri l’Istituto di cultura italiana di Damasco, in Siria, chiuso, dato che non esiste nemmeno più l’ambasciata italiana. Nell’Africa Sub-sahariana sono solo 3: in Etiopia, Senegal e Sudafrica. I due dell’Oceania sono in Australia: a Melbourne e Sydney.

