Nel passato ci sono stati studi che hanno cercato di mettere in relazione la lunghezza delle gonne con l’andamento della borsa: più aumentava la vendita di minigonne e più la borsa andava male. Funziona anche per il rossetto? E’ vero che le vendite aumentano poco prima e durante una crisi economica? Per rispondere alla domanda è stato creato addirittura un indice, il lipstick index inventato da Leonard Lauder.

Nel 2020 il lipstick index non ha funzionato: come si vede dal grafico in apertura, che mostra il valore delle vendite di rossetti dal 2011 al 2021, le vendite di rossetto sono crollate del 35.87% nonostante la recessione globale. Ma c’è un motivo molto semplice: chi compra del rossetto se poi doveva stare tutto il giorno con la mascherina?

Rossetto, senza mascherine recuperato il crollo del 2020

E’ normale quindi che la vendita dei prodotti cosmetici nel 2020 sia ampiamente diminuita; oltre al rossetto sono calate le vendite di lucidalabbra, correttori guance, fard e terre (-28,7%), fondotinta e creme colorate (-29%) mentre sono cresciute quelle di saponi liquidi (+35%), coloranti e spume coloranti per capelli (+30,4%) e dei prodotti depilatori (+5,3%). Ora che però l’obbligo di mascherina è caduto possiamo quindi di nuovo guardare al lipstick index al netto di elementi di “disturbo”, per vedere come le vendite di rossetto, lucidalabbra e articoli per il make-up sia tornata ai livelli record del 2019, quando le vendite di rossetti hanno superato i 226 milioni di euro.

Lipstick index, la recessione spinge l’acquisto di trucchi +9,9%

Nel 2021, nonostante all’orizzonte gli economisti scorgessero già la minaccia della stagflazione, si è registrata un’esplosione di vendite di trucchi per il viso bio e naturali, con un incremento complessivo del 48% trainato dalla preferenza per un prodotto che rispetta la natura, mentre i prodotti per la cura della pelle e i profumi si fermano al 30%. Un dato che confermerebbe il presupposto alla base del lipstick index, ovvero che in tempi di crisi e di recessione si cerca di scaricare l’ansia per il futuro rendendo un po’ più roseo il presente, l’effetto rossetto appunto, meglio poi se bio. Dopo la pandemia è aumentata infatti la richiesta di prodotti green e sostenibili che rappresentano oggi il 15% dell’intero settore cosmetico. Certo, il boom del 2021 va comparato con il crollo delle vendite del 2020, ma la crescita è superiore al calo dell’anno precedente e per questo possiamo dire che, sì, il lipstick index funziona come anticipatore delle crisi economiche.

Mercato della cosmesi, per nel 2023 crescita del 23%

In tutto in Italia nel 2021 il settore cosmetico ha registrato vendite per 11,8 miliardi di euro, +9,9% dal 2020, di cui 8,2 miliardi nella sola Lombardia dove si trovano il 55,1% delle imprese del ramo beauty. Va benissimo anche l’export, 3,7 miliardi di euro. E per il futuro? La crescita in Italia è stimata del 3,3% al 2023 e, a livello globale del 23%, soprattutto nei paesi dell’Europa dell’Est, in Asia e in Sud-America. Il benessere del comparto cosmesi si riscontra anche guardando ai dati sui lavoratori del settore italiano +4%, e sugli investimenti per la comunicazione che ripartono con un +60%. Se il lipstick index funziona davvero c’è di che essere preoccupati, insomma.

La Lombardia prima regione del settore cosmetico

La produzione del settore cosmetico italiano è concentrata quasi interamente al Nord dove si trovano l’80% delle imprese del settore cosmetico. La Lombardia è la regione in assoluto con la più alta densità di imprese cosmetiche, seguono l’Emilia-Romagna (10,9%), il Veneto (6,8%), Toscana (5,5%) e Piemonte (5,1%).

Cresce l’e-commerce del rossetto e della cosmesi

La maggior parte dei cosmetici viene acquistata nei supermercati, la gdo rappresenta infatti il 40% del fatturato ma la crescita più alta tra i canali di vendita è dell’online, +19,5%, di contro la grande distribuzione è salita solo dell’1%. Piccolo balzo in avanti anche per i centri estetici +4% e le farmacie +2%.

