E’ il Molise la patria delle imprese rosa, quelle, cioè, guidate da una donna. E’ vero: in termini assoluti sono poche, solo 9.758, ma pesano moltissimo rispetto al totale delle aziende della Regione. Se la media nazionale di imprese gestite da donne rispetto al totale delle aziende è del 21,92%, in Molise si sale fino al 27,68%.

Complessivamente in Italia ci sono 1.330.257 aziende “in rosa” e se si ragiona in termini di valori assoluti, ovviamente, il maggior numero di esse è nelle regioni più grandi: Lombardia con 178.614 seguita dal Lazio (145.045) e dalla Campania (135.551). Ed è altrettanto ovvio che l’ultima in classifica sia la Valle d’Aosta con solo 2.911 società “pink power”.

Interessante è, piuttosto, vedere l’incidenza a livello regionale. Così si scopre, ad esempio che se la Lombardia ha il maggior numero di imprese “rosa” in termini assoluti, queste sono, però, appena il 18,67% del totale regionale. Le 145.045 imprese rosa del Lazio rappresentano solo il 22,06% del totale e quelle della Campania il 22,91%.

Al secondo posto per incidenza sul totale c’è la Basilicata: sono 15.964 e pesano per 26,64%; quelle abruzzesi sono 38.172 pari al 25,82% (terzo posto) del totale regionale. Bene anche la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Sardegna i cui numeri sono rispettivamente 43.861 (23,52%), 22.855 (22,45%) e 38.560 (22,79%).

I numeri ci dicono, quindi, che esattamente il 78,08% di tutte le aziende italiane sono condotte da uomini: una percentuale decisamente “eccessiva” dato che donne sono il 52% del totale degli italiani residenti.

Per colmare il gap della partecipazione femminile alla vita delle imprese il Parlamento ha approvato, nel 2011, una specifica legge che impone alle società quotate in Borsa, di avere all’interno del proprio Consiglio d’amministrazione una percentuale fissa di rappresentanza femminile. In seguito a quella legge oggi le donne nei Cda sono il 33,6% del totale dei Consiglieri (dati 2017).

