La classifica delle 20 prime società per ricavi. La Juventus è decima (459,7 milioni)

Il Barcellona supera il Real Madrid in testa alla classifica dei club calcistici per fatturato: oltrepassa per prima volta la barriera dei 900 milioni di dollari di ricavi e sale in testa alla graduatoria per la prima volta. La società blaugrana ha chiuso il 2019 con 840,8 milioni di euro di ricavi, i blancos invece si sono fermati a 757,3 milioni di euro. I primi 20 club del mondo nella stagione 2018-2019 hanno realizzato ricavi per 10,6 miliardi di dollari. A spingere i fatturati delle squadre sono i proventi dei diritti televisivi: sono cresciuti ad un ritmo dell’11% anno dopo anno.

La Juventus è prima tra le italiane

La Premier League si conferma come il campionato più ricco con 8 club presenti nella top 20. Ma come stanno le squadre italiane? La Juventus è la prima italiana nella classifica: è al decimo posto con 459,7 milioni di euro di fatturato. La seconda italiana è l’Inter (364,6), mentre la terza è la Roma (231). Ma nella top 20 mondiale riesce ad entrare anche il Napoli (207,4). Il Milan, invece, è rimasto fuori dalla graduatoria, ma di un soffio: ha chiuso la stagione 2018-2019 con un fatturato di 206 milioni di euro.

I club calcistici che guadagnano di più

Come si vede nel grafico in alto, che rappresenta la classifica dei 20 club del mondo per fatturato in milioni di euro, tra le prime 5 squadre nella classifica mondiale del fatturato ci sono anche Manchester United (711,5), Bayern Monaco (660,1) e Paris Saint-Germain (635,9). I dati sono stati raccolti da Deloitte, secondo il report della società di consulenza dietro all’incremento dei ricavi del Barcellona nell’ultimo anno c’è la scelta di gestire direttamente il merchandising e l’attività di licensing smettendo di affidarla ad altri soggetti. In generale, però, i proventi dei diritti televisivi rimangono la principale fonte di reddito dei club: rappresentano il 44% dei ricavi totali.

Fonte: Deloitte

I dati si riferiscono al: 2018-2019

