In Lombardia 984.432 in tre mesi. In due Regioni i dipendenti pubblici si ammalano più dei privati

In questo articolo Truenumbers ha scritto di quanti certificati medici sono stati prodotti in Italia nel quarto trimestre del 2015. L’Inps, nel frattempo, ha prodotto gli stessi dati relativi al 2016.

Quanti giorni di malattia

Il grafico qui sopra mostra il numero certificati medici nel quarto trimestre del 2016. Ovviamente a ogni certificato corrispondono diversi giorni di malattia. I dati sono suddivisi tra dipendenti privati e pubblici e, come è ovvio, il maggior numero di documenti proviene dalla Lombardia, la Regione più industrializzata del Paese e dove la quota di lavoratori privati rispetto a quelli pubblici è preponderante. Per questo la linea verde del grafico, che mostra il numero di certificati medici dei dipendenti privati, è enormemente superiore alla colonna dei dipendenti pubblici. I primi, nel quarto trimestre del 2016, hanno consegnato ben 773.056 rispetto ai 211.376 dei pubblici per un totale che sfiora il milione: 984.432 per la precisione cioè circa 31 al giorno, sabati e domeniche comprese.

Chi fa eccezione

In realtà in tutte le regioni è così: i certificati dei privati sono più numerosi dei certificati di chi lavora nel pubblico. Nel Lazio, per esempio, dove è più massiccia la presenza di dipendenti pubblici, sono i privati a presentare il maggior numero di documenti per usufruire di giorni di malattia. Però… però ci sono delle eccezioni. Ci sono, cioè, due Regioni dove i dipendenti pubblici prendono più giorni di malattia rispetto a quanti ne prendano i privati.

Si tratta di Calabria e Sicilia. Nella prima, sempre nel quarto trimestre del 2016, i dipendenti privati hanno presentato 56.189 certificati di malattia mentre dipendenti pubblici ne hanno presentati molti di più: 74.394. Così anche in Sicilia: per i privati 151.954 certificati mentre per i “pubblici”, 204.076.

I dati si riferiscono al: quarto trimestre 2016

Fonte: Inps

Leggi anche: Quanti italiani hanno il doppio lavoro

Quante persone sono morte sul lavoro in Europa