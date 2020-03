Confermate le risorse per l’Erasmus: 2,9 miliardi. Destinati 58 miliardi per i ridurre i gap interni

Una Commissione europea a 27 senza il Regno Unito, per la prima volta guidata da una donna e con un numero record di commissari donne, 12. Nella nuova Commissione, guidata dalla tedesca Ursula von der Leyen, ci sono 8 conferme e 19 nuovi arrivi. Ma come spenderà i suoi (nostri) soldi l’Unione europea? Poco prima della conferma della nuova commissione il parlamento ha approvato il bilancio 2020. E qui troviamo tutte le risposte.

Il Bilancio Ue

Il bilancio dell’Ue per il 2020 ha una disponibilità di 168,69 miliardi di euro in impegni (denaro che può essere concordato in contratti in un determinato anno) e 153,57 miliardi di euro in crediti di pagamento (denaro che verrà erogato). In particolare il 21% del bilancio complessivo andrà a misure per far fronte ai cambiamenti climatici.

Ma come funziona? Il bilancio è deciso congiuntamente dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione presenta un progetto di bilancio al Consiglio e al Parlamento europeo, che lo esaminano, possono modificarlo e, in caso di disaccordo, devono cercare un compromesso. Ogni bilancio annuale si inserisce in un piano di spesa a lungo termine della durata di sette anni, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, che consente all’Ue di pianificare programmi di spesa concreti con diversi anni di anticipo. L’attuale quadro finanziario riguarda il periodo 2014-2020.

Cambiamenti climatici

Il 21% del bilancio complessivo Ue per il 2020 andrà a misure per far fronte ai cambiamenti climatici, mezzo miliardo in più rispetto al 2019. Il budget del prossimo anno prevede ad esempio in questo ambito che il programma Life per l’ambiente e i cambiamenti climatici riceverà 589,6 milioni di euro (+5,6% rispetto al 2019). Orizzonte 2020, programma generale per la ricerca targata Ue, che offre un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi climatici, otterrà 13,46 miliardi di euro (+8,8% rispetto al 2019). Altri investimenti sono previsti nel campo della tutela ambientale riguardano energia e trasporti.

Investimenti

Ampia la parte degli investimenti – 83,93 miliardi di impegni (+4,1% rispetto al 2019) – per rendere l’economia più competitiva. Di questi, 58,65 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2019) andranno a ridurre le lacune economiche negli e tra gli Stati membri, promuovendo la crescita, la creazione di posti di lavoro e la convergenza attraverso i fondi strutturali. Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo – come si vede tra gli esempi del grafico in alto – sarà supportato con 1,2 miliardi di euro per espandere la sua diffusione sul mercato mondiale e raggiungere 1,2 miliardi di utenti entro la fine del 2020.

Il programma Erasmus

Al programma Erasmus+, per la formazione dei giovani, il bilancio 2020 dell’Unione europea stanza 2,89 miliardi di euro (+3,6% rispetto al 2019). È il più consistente tra gli stanziamenti che il budget comunitario del prossimo anno dedica ai giovani. Il Corpo europeo di solidarietà creerà opportunità di volontariato o di lavoro in progetti in patria o all’estero con 166,1 milioni di euro (+15,9% rispetto al 2019).

Fondi per l’agricoltura

Agricoltura, allevamento, foreste e tutela ambientale ricevono una parte consistente (ben oltre un terzo) dei fondi Ue. La gestione della sicurezza e della migrazione continuerà a ricevere supporto dal bilancio: ad esempio, 2,36 miliardi di euro andranno al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e alle agenzie che operano in questo campo.

I dati si riferiscono al: 2019

Fonte: Parlamento europeo

Leggi anche: Ecco gli Stati che hanno accolto più immigrati

[smiling_video id=”107011″]



[/smiling_video]