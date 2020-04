La Coccarda tricolore è stata assegnata 49 volte su 70 a squadre del Nord Italia

La finale di Coppa Italia della stagione 2018/19 è stata Atalanta-Lazio, vinta dai biancocelesti 0-2. Ancora una volta in finale è arrivata una squadra del Nord Italia ma i bergamaschi non sono riusciti ad aggiudicarsi la 50esima Coppa per una settentrionale.

Finale di Coppa Italia o del Nord Italia?

Appena arrivato a Napoli, Diego Armando Maradona iniziò la sua crociata contro le squadre del Nord Italia. Si trattò, infatti, di una vera e propria battaglia con alti e bassi perché il suo Napoli sconfisse in finale l’Atalanta, già retrocessa, nel 1986/87 e poi nel 1988/89 perse contro la Sampdoria di Mancini e Vialli. Conto Nord-Sud pareggiato.

Il grafico in apertura, mostra il numero di presenze di una città in finale, suddivisa per vincente o secondo posto. Già dalla distribuzione dei pin si comprende la differenza tra le tre macro-regioni italiane. Torino guida la classifica delle città che hanno vinto più volte la finale di Coppa Italia: la Juventus ha totalizzato 13 vittorie, mentre il Torino 5. Ad una sola lunghezza segue Milano con 12 vittorie, di cui 7 dell’Inter e 5 del Milan. La menzione speciale va al Vado Ligure, in provincia di Savona, che si è aggiudicata la prima finale di Coppa Italia nel 1921/22 contro l’Udinese.

Per quanto riguarda la perdente della finale, la situazione cambia ma di poco. Si allarga la presenza alle squadre insulari di Cagliari e Palermo, rispettivamente 1 e 3 secondi posti; e il Catanzaro che con la finale del 65/66 vanta un secondo posto nella sfida contro la Fiorentina. Il Nord Est invece aumenta la sua presenza grazie al Padova e alla già citata Udinese.

Finale di Coppa Italia e Scudetto: chi ha vinto il Double

Il grafico qui sotto mostra tre diversi tipi di informazione: il posizionamento in Campionato della squadra vincitrice della Coppa, quindi quante volte si è riusciti a centrare il Double; il posizionamento in Campionato della perdente della finale; e una panoramica finale su chi ha vinto più volte.

Quindi, 12 volte è stato centrato il Double. La prima squadra è stata il Grande Torino nel 1942/43, sua unica volta, così come per Napoli e Lazio. L’Inter ci è riuscita due volte, la più recente nel 2009/10, l’anno del Triplete, e la prima volta nel 2005/06 con lo Scudetto assegnato d’ufficio. La squadra dei record, manco a dirlo, è la Juventus con 6 Double ottenuti tra il 1959/60, prima volta, e il 2017/18.

In finale di Coppa Italia sono arrivate anche squadre di Serie B. Solo in un caso sono riuscite a vincere e si tratta del Napoli nel 1961/62. Le altre finaliste dalla Serie B sono state: il Palermo per ben due volte nel 73/74 e nel 78/79; Catanzaro e Padova rispettivamente nel 66/67 e 65/66.

