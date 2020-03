Alle ultime elezioni Potere al Popolo! ha preso 373.879 voti, Casa Pound 313.637

Chi dichiaratamente, chi in maniera più velata, ci sono partiti in Italia che dichiarano di sentirsi (neo)fascisti e altri comunisti. Sui giornali quotidianamente si alzano polveroni intorno a questi schieramenti. Siamo in democrazia, ok. Ma quanto valgono in numeri di voti?

QUANTI SONO I FASCISTI E I COMUNISTI

Il grafico sopra mostra i voti presi alle elezioni nazionali del 4 marzo 2018 dai partiti di estrema destra e da quelli di estrema sinistra, suddivisi per Camera e Senato. I vari gruppi sono stati categorizzati in base a quanto definito nel loro statuto e nei loro programmi.

In totale i partiti estremisti hanno ottenuto 950.239 voti alla Camera e 867.284 voti al Senato. Nulla se si calcolano queste preferenze sul totale dei votanti alla Camera: 33.995.268, quindi questi partiti hanno ottenuto il 2,8% dei voti, il che vuol dire che se si fossero presentati insieme alle elezioni, non avrebbero eletto neanche un deputato. Stesso discorso al Senato dove i voti su territorio italiano sono stati 31.298.484 e gli estremisti hanno ottenuto il 2,77%.

Come sono i distribuiti i voti tra i 5 partiti? Tra chi si dichiara “comunista” il partito che ha preso di più è stato Potere al Popolo! con 373.879 preferenze; seguito dai fascisti di Casa Pound con 313.637 voti. Terzo è Italia agli Italiani, che alle ultime elezioni amministrative riuniva Forza Nuova e Fiamma Tricolore. Al Partito Comunista sono andati 106.816 voti e invece Per una Sinistra Rivoluzionaria ha ottenuto, sempre alla Camera, 29.364 voti.

Al Senato, cambiano i numeri ma non l’ordine. Potere al Popolo ha raccolto 322.181 preferenze, mentre Casa Pound 260.925.

Nessuno di questi partiti ha una sua rappresentanza alla Camera e al Senato e se si dovessero presentare uniti secondo la loro ideologia, i fascisti otterrebbero 410.832 voti e i comunisti 456.452.

DOVE PRENDONO PIU’ VOTI?

Non trattandosi dei partiti di massa post-ideologici, i cinque partiti estremi non raccolgono voti in tutte le circoscrizioni e le preferenze non sono uniformi. L’unica certezza è che Casa Pound e Potere al Popolo! hanno raccolto voti in tutte le circoscrizioni. Il grafico qui in basso, sempre suddiviso tra Camera e Senato, mostra le preferenze ottenute in ogni circoscrizione.

Alla Camera, la Toscana è un vero e proprio caso. I partiti estremisti hanno ottenuto 95.871 voti, per la maggior parte rossi: a Potere al Popolo! sono andati 42.286 voti, a Casa Pound 22.250, al Partito Comunista 22.166. Le altre circoscrizioni non mostrano grandi differenze.

La distribuzione delle circoscrizioni al Senato, corrispondenti con le Regioni d’Italia, ci aiutano a comprendere meglio i testa a testa tra i partiti fascisti e comunisti. La Lombardia è una vera e propria zona nera, dove Casa Pound ottiene 48.931 voti, Potere al Popolo! 42.374 e Italia agli Italiani addirittura 33.902 voti. Nonostante la sede di Casa Pound e il fortino nero a sud e a ovest di Roma, Potere al Popolo! ottiene al Senato 42.736 voti, Casa Pound 41.632, Partito Comunista 15.873. Al contrario della Lombardia, invece, l’Emilia Romagna e la Toscana sono a trazione comunista.

I dati si riferiscono al: 4 marzo 2019

Fonte: elezionistorico.interno.gov.it

