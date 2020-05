E’ l’età media più alta d’Europa. In Bulgaria il primo bambino arriva a 26,2 anni

L’Italia è il Paese in Europa in cui le donne fanno il primo figlio più tardi: a 31,2 anni. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione di Eurostat, l’ufficio di statistica dell’Unione europea, riferita al 2018. Guardando nel dettaglio i dati di Eurostat vediamo che l’età media delle donne alla quale nasce il primo figlio è aumentata pure negli ultimi anni, non solo negli ultimi decenni. Nel 2013 la media europea era 28,8 anni, adesso (l’ultimo dato disponibile è quello del 2018) è a 29,3 anni.

In alcuni Paesi, però, la variazione è stata molto più spiccata che negli altri Paesi. In Estonia, ad esempio, l’età media è aumentata di 1,2 anni, da 26,5 anni nel 2013 a 27,7 anni nel 2018, così come in Lettonia e Lituania (entrambi 1,1 anni). Nello stesso periodo ci sono stati pochi cambiamenti in Slovacchia e Svezia (entrambi 0,2 anni), Repubblica Ceca e Slovenia (entrambi 0,3 anni).

L’Italia è il Paese in cui l’età media delle donne alla nascita del primo figlio è più elevata: 31,2 anni. In questa speciale classifica seguono la Spagna (31 anni), il Lussemburgo (30,9 anni), l’Irlanda (30,5 anni) e la Grecia (30,4 anni). Dall’altra parte della classifica, vediamo che sono i Paesi dell’Europa dell’Est quelli in cui l’età media è più bassa. In Bulgaria le donne fanno il primo figlio a 26,2 anni, in Romania a 26,7 anni.

Come ha fatto notare l’Istat le famiglie italiane hanno rimandato sempre di più la nascita del primo figlio: rispetto al 1995 l’età media al parto è aumentata di 2 anni arrivando a 32 anni (parliamo di tutti i figli, non solo del primo). Ma l’età media alla nascita del primo figlio cresce ancora di più: nel 1995 era di 28,2 anni. Le regioni del Centro sono quelle che presentano il calendario più posticipato (32,3 anni). Le madri residenti del Lazio, infatti, insieme a quelle della Basilicata e della Sardegna, hanno un’età media al parto pari a 32,5 anni

Fonte: Eurostat

I dati sono aggiornati al: 2018

Leggi anche: Il 60% degli anziani abita nello stesso Comune dei figli

Quanti papà non vedono il proprio figlio per un anno intero