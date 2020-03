Consumi a +4,4%, le donne spendono 664 milioni ma il 38% del mercato è maschile

Se le passerelle della Milano Fashion Week detteranno a breve i “must have” della prossima stagione, sembra proprio che l’abbigliamento non sia la sola priorità “da indossare”. Nel nostro Paese, infatti, è aumentata anche la disponibilità ad aprire il portafogli per beni che possono essere portati addosso, sì, ma in maniera diversa: si tratta del mercato della profumeria alcolica, che nel 2018 è cresciuta del 4,4% nei consumi. In euro, le vendite sono di poco superiori ai 1.070 milioni di euro.

Quanti profumi si vendono

Il grafico in alto mostra il totale dei consumi al dettaglio di prodotti cosmetici in milioni di euro nel 2018. La profumeria alcolica, rappresenta la terza famiglia di consumo legato alla cura del corpo in Italia, con il 12,7% sul totale dei consumi. Ai primi due posti troviamo i prodotti per il viso, la cui richiesta è salita del 2% rispetto al 2018, e quelli per il corpo, che hanno subito invece un calo dell’1,2%. Stabile rispetto al 2017, in quarta posizione, troviamo i prodotti per l’igiene del corpo, con vendite pari a 1.033 milioni di euro.

In crescita la vendita di profumi femminili

Nel settore della profumeria alcolica, la vendita di fragranze femminili, che coprono il 62% del mercato per un valore consuntivo di 664 milioni di euro, è in piena crescita: +2,7%. Buone le performance anche in campo maschile: le fragranze destinate agli uomini crescono di 4,5 punti percentuali e rappresentano il 38% dei consumi della categoria.

Si compra in profumeria

Il principale canale di distribuzione è la profumeria, che copre oltre il 76% della domanda assestandosi quasi a quota 820 milioni di euro e crescita del 3,7%. A seguire, la grande distribuzione, con il 22% dei consumi della categoria, che raggiunge i 236 milioni di euro e registra un +5,9% grazie al contributo degli SSS-Drug, cioè delle cosiddette vendite di cosmetici nel “canale Casa e Toeletta”.

E’ interessante notare come, negli ultimi anni, si stia affermando sempre più il fenomeno delle profumerie di nicchia che rispondono alle necessità di personalizzazione del prodotto: queste attività rappresentano il 12,5% del totale canale profumeria per un valore prossimo ai 135 milioni di euro.

La Lombardia la più profumata

Se la città della Madonnina è la Capitale della moda, la sua regione è il regno di profumi e cosmetica. Come si può notare dal grafico in basso, che descrive la distribuzione geografica del numero di imprese cosmetiche nel 2018, infatti, il 54,2% delle aziende del settore ha sede in Lombardia.

Il distacco con la seconda classificata è davvero ampio: si tratta dell’Emilia Romagna con il 10,4% delle imprese. Vi è poi il Veneto, che ospita il 7,8% delle imprese cosmetiche italiane. Non classificate Campagna, Molise e Sardegna la cui attività economica non contempla aziende nel settore della cosmesi.

Fonte: Associazione Nazionale Imprese Cosmetiche

I dati si riferiscono al: 2018

Leggi anche: C’è un business dei cosmetici halal: ecco quanto vale

Quanto valgono le labbra degli italiani: 305,4 milioni