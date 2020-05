Sono state 224mila, più di tutti i Paesi europei. Nel 2002 furono solo 12.258

Mai, nella storia d’Italia, erano state concesse così tante cittadinanze in un solo anno. Nel 2017 i “nuovi” italiani sono arrivati a quota 224mila, più di qualunque altro Paese europeo. I modi per ottenere la cittadinanza italiana sono tanti (forse troppi): può fare domanda chi risiede in Italia da almeno 10 anni, chi si sposa con un nostro connazionale, persino chi ha vissuto in Istria, Fiume o Dalmazia tra il 1940 e il 1947. In verità va detto che il dedalo di leggi e leggine che regolano questo diritto è davvero intricato, ma non ha scoraggiato i cittadini che nel corso dell’ultimo ventennio hanno chiesto (e ottenuto) la cittadinanza italiana.

Cittadinanza italiana in (s)vendita

Il grafico sopra mostra quante cittadinanze sono state concesse in Italia a partire dal 2002. In quell’anno i “nuovi” italiani erano stati solo 12.258. Il loro numero è aumentato costantemente fino al 2016 (salvo un lieve calo tra il 2011 e il 2012), quando è stato sfondato il tetto delle 200mila cittadinanze. Finché nel 2017 è stato toccato l’ennesimo record.

Ma non è finita qui, perché il loro numero è destinato ad aumentare ancora. In base alle previsioni elaborate da Fondazione Ismu, infatti, nel decennio 2017-2026 i neocittadini italiani saranno più di due milioni. Da dove provengono e dove vanno a vivere? I Paesi principali di origine sono Albania e Marocco, mentre le destinazioni prescelte sono soprattutto le regioni più ricche d’Italia, come Lombardia e Veneto.

Gli altri Paesi europei

Per capire la portata di questi numeri, bisogna guardare agli altri Paesi europei. E il confronto è incredibile: l’Italia è (di gran lunga) il primo Paese europeo per acquisizioni di cittadinanza. Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2015, ci dicono che Paesi come il Regno Unito, la Germania, la Spagna e la Francia hanno le maglie molto più strette delle nostre. Ecco il grafico.

Quasi tutti i grandi Paesi dell’Ue, a eccezione dell’Italia, viaggiano intorno alle 110mila concessioni, contro le 180mila del nostro Paese registrate nel 2015. Per non parlare di Grecia, Irlanda o Danimarca, dove i nuovi cittadini sono stati poco più di 10mila.

I dati si riferiscono al: 2002-2017

Fonte: Unhcr, Ministero dell’Interno

