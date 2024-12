Sono quasi un terzo di tutti quelli in Italia: 3.988, in crescita (quasi) dappertutto

Di questo passo presto l’Italia riuscirà a superare il traguardo dei 4mila centri massaggi. Una statistica un po’ strana, ma a guardare i numeri ufficiali di UnionCamere si scopre che il numero di negozi e studi che offrono diversi tipi di massaggio sono in continuo aumento.

Quanti centri massaggi in Italia

E’ una tendenza: il business dei servizi alla persona è in fortissima crescita compreso quello dei tatuaggi. Il grafico sopra mostra quanti centri massaggi ci sono in ogni Regione italiana, ma prima vediamo i numeri generali: nel 2014 in tutta Italia erano 3.459, saliti a 3.563 l’anno successivo; e poi a 3.605 nel 2015; a 3.750 nel 2016 per poi arrivare a 3.880 nel 2017 e a 3.988 centri massaggi registrati al 30 settembre 2018.

La Regione che ne ospita di più è, naturalmente, la Lombardia dove opera, addirittura, quasi un quarto di tutti quelli presenti in Italia: erano 1.088 nel 2014 e sono saliti, 4 anni dopo, a quota 1.193. E la Lombardia non è un caso isolato. Nel grafico in apertura abbiamo suddiviso le Regioni, tra quelle del Centro Sud e quelle del Centro Nord, e come si vede: ci sono enormemente più centri massaggi al Nord che al Sud.

Il Lazio, per esempio: ha circa 5,9 milioni di abitanti, poco più della metà dei cittadini lombardi, che sono 10 milioni ma ha 3,4 volte meno centri massaggi, solo 320. Stesso discorso per la Campania, qui ce ne sono solo 262 anche se ha più o meno gli stessi residenti del Lazio. Con meno abitanti del Lazio, il Piemonte, lo supera per numero di centri messaggi: qui sono infatti 328.

Pochi centri massaggi al Sud

Come è comprensibile, però, alcune delle crescite più consistenti si notano proprio nelle Regioni del Sud. Ad esempio la Sicilia: è passata tra il 2014 e il 2018 da 69 a 102 centri massaggi. La Puglia da 90 a 103. In Umbria, invece, sono calati, anche se solo di due unità tra il 30 settembre 2017 e il 30 settembre 2018: da 54 a 52. Più consistente il calo in Friuli Venezia Giulia: tra il 2017 e il 2018 si è passati da 235 a “soli” 226.

Che cos’è il massaggio Tuina?

I massaggi Tuina sono una forma di massaggio che deriva dalla medicina tradizionale cinese. Il cosiddetto Tuina si concentra sulla manipolazione dei punti di agopuntura e delle linee energetiche del corpo, noti come “meridiani”, per promuovere la salute e il benessere. Questo massaggio utilizza tecniche di compressione, frizione, estensione e percussione per aiutare a liberare la congestione e lo stress nel corpo. Ma anche per migliorare la circolazione sanguigna e l’equilibrio energetico. Può essere utilizzato inoltre per trattare una vasta gamma di disturbi, tra cui dolore muscolare, rigidità articolare, insonnia, stress e ansia. Il massaggio Tuina viene solitamente effettuato con vestiti leggeri e senza l’uso di oli o creme. Può essere eseguito su un tavolo da massaggio o su un futon per terra, a seconda delle preferenze del cliente.

Perché i centri massaggi continuano ad aumentare

Il successo dei centri massaggi può essere attribuito a diversi fattori, tra cui: Richiesta di benessere e rilassamento: La vita moderna è sempre più stressante e frenetica, quindi sempre più persone cercano modi per rilassarsi e migliorare il loro benessere. I massaggi sono diventati un modo popolare per raggiungere questo obiettivo. Benefici terapeutici: I massaggi sono noti per avere effetti positivi sulla salute, come ridurre lo stress, migliorare la circolazione sanguigna, alleviare il dolore e aumentare la flessibilità e la mobilità. Personalizzazione: I centri massaggi offrono una vasta gamma di trattamenti personalizzati che possono essere adattati alle esigenze individuali dei clienti. Tecniche e tecnologie avanzate: Con l’evolversi della tecnologia, i centri massaggi possono ora offrire tecniche e tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza dei clienti. Sviluppo dell’industria del benessere: C’è stato un aumento dell’interesse per il benessere e la cura del corpo, che ha portato a una maggiore domanda per i servizi di massaggio. Centri massaggi, quando un massaggio può essere pericoloso per la salute? In generale, i massaggi sono considerati sicuri e non pericolosi quando vengono eseguiti da professionisti qualificati e registrati. Tuttavia, come con qualsiasi trattamento medico o terapeutico, ci sono alcuni rischi associati ai massaggi. Alcune persone potrebbero sperimentare dolore o fastidio durante o dopo il massaggio, a seconda della pressione applicata o della sensibilità individuale. Altri potrebbero sperimentare reazioni allergiche o irritazioni cutanee ai prodotti utilizzati durante il massaggio. Inoltre, alcune condizioni mediche, come lesioni muscolari o infiammazioni, potrebbero essere peggiorate dal massaggio se non vengono gestite correttamente. È importante informare il terapeuta di qualsiasi condizione medica o infortunio prima del massaggio, in modo che possa adattare il trattamento di conseguenza. In generale, è sempre meglio scegliere un centro massaggi registrato e di buona reputazione, e informare il terapeuta di qualsiasi preoccupazione o condizione medica prima del massaggio. Questo aiuterà a garantire che il massaggio sia sicuro e confortevole per il cliente. I dati si riferiscono al: 2014-2019

Fonte: Unioncamere

