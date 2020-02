Al Sud la disponibilità di posti negli asili nido è meno della metà che al Centro-Nord

Dal 1 gennaio è attivo il nuovo bonus per gli asili nido, accresciuto nella legge di Stabilità da 1000 a 1500 euro annuali, almeno per coloro che rientrano nei requisiti richiesti.

Tuttavia il problema rimane: dove spenderli se i posti negli asili nido, non solo pubblici, ma anche privati, sono così pochi?

I dati parlano chiaro. Secondo l’Istat nell’anno scolastico 2017/18 i posti erano solo 24,7 ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni, 12,6 nel settore pubblico e 12,1 in quello privato. E come spesso accade in Italia, si tratta di una media che nasconde enormi differenze tra Centro Nord e Mezzogiorno. Se a Nord Est e nel Centro infatti si arrivava a 32,5, nel Sud si scendeva a 12,3, meno della metà. Si tratta di un divario che diventa ancora più accentuato se parliamo di asili nidi pubblici, dove l’offerta del Sud, solo 5,6 posti per 100 bambini è meno di un terzo di quella del Nord Est, 18,3.

I dati provincia per provincia sono ancora più interessanti. La provincia con maggiore offerta, Ravenna, con 41,8 posti (sempre ogni 100 bambini tra 0 e 2 anni) ha una disponibilità otto volte superiore a quella con la minore, Caserta, con 5,4.

Tra le prime 10 province 5 sono emiliane

Oltre al classico divario Nord-Sud emerge il primato di alcune aree specifiche, come Toscana, Umbria e soprattutto Emilia Romagna, dove più si è investito, soprattutto in asili pubblici.

Delle prime 10 province per presenza di posti negli asili nido, 5 sono emiliane o romagnole. Dopo Ravenna vi è Ferrara in seconda posizione, con 40,5, Bologna, in terza, con 39,7, e poi Forlì-Cesena all’ottavo e Reggio Emilia al decimo.

Vi sono poi le toscane Siena, al quinto posto con 36,4 e Firenze, al nono, con 34,5. Solo una provincia piemontese tra le migliori, Biella, al quarto posto con 36,6. Le altre tra le prime dieci sono Trieste, con 36,3, al sesto posto, e Perugia, al settimo, con 34,9.

Ma stupisce certamente l’undicesima posizione di Roma, che offre 34 posti ogni 100 bambini, più di Milano, sedicesima con 32,4 posti.

La prima provincia del Mezzogiorno è Sassari, che è 24esima, con 29,5 posti disponibili per 100 bambini. La Sardegna, i cui dati sono del 2016, si difende bene, Cagliari è 26esima, ma è un’eccezione al Sud e nelle Isole.

Sardegna a parte è Chieti la prima provincia del Mezzogiorno quanto a disponibilità di asili nido, al 48esimo posto.

Il dato più eloquente è quello che riguarda le ultime 10 posizioni, tutte di province del Sud e delle Isole, tutte con meno di 10 posti ogni 100 bambini.

Vi sono 4 province su 5 della Campania, ovvero Caserta, ultima, Avellino, penultima, Napoli, con 7,3 posti, e Salerno, con 9,4. E poi le siciliane Ragusa, Palermo, Catania, Caltanissetta, quest’ultima la peggiore con solo 6,9 posti disponibili, e le calabresi Crotone e Cosenza.

Un dato consolatorio: su 110 province 98 hanno visto un miglioramento in 5 anni, rispetto al 2012. Tuttavia quanto di questo riguarda un aumento reale dei posti negli asili nido e quanti invece è dovuto al calo del numero dei bambini tra 0 e 2 anni?

I dati si riferiscono al: 2017-2018

Fonte: Istat

